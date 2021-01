Chacón-Cruz: "Necesitamos la música y el teatro igual que la alimentación"

Imagen del tenor mexicano Arturo Chacón-Cruz, cedida por MV Talent and PR Agency.

Barcelona, (España) 19 ene (EFE).- Feliz de volver a pisar un escenario, el tenor mexicano Arturo Chacón-Cruz interpreta a partir de este martes y en otras cuatro funciones el rol protagonista de "Les contes d'Hoffmann" en el Gran Teatro del Liceu de Barcelona, en una producción que considera "la más adecuada para estos tiempos".

En una entrevista con Efe, argumenta el cantante que "estamos en momentos de necesidad extrema de creatividad", con una pandemia de coronavirus azotando el mundo desde el pasado invierno, y el onírico montaje que se presenta en el coliseo de la Rambla, de Laurent Pelly, con la dirección musical del maestro italiano Riccardo Frizza, "lanza -asegura- un mensaje de esperanza".

"La gente -prosigue- necesita la música y el teatro igual que el sustento de la alimentación. La cultura te da la oportunidad de sentir lo que somos. Es importante que la cultura mantenga la civilización porque, si no, vamos a ser unos autómatas, puro chisme y necesitamos lo profundo, necesitamos lo bello".

Recuerda que anteriormente ha participado en diez producciones de "Les contes d'Hoffmann" y "me alegra mucho -confiesa- que en esta ocasión la obra termine con esperanza, con la musa despertando al poeta Hoffmann a la vida, después de tanto sufrir y de que pueda volver a empezar".

Este hecho, agrega, ha provocado que "durante los ensayos hayamos estado todos con lágrimas en los ojos, porque vemos la oportunidad de volver a los escenarios, de volver a compartir el arte con el público y tener esa luz que nos ilumina un poquito el futuro".

Cuarta vez que actúa en la ciudad española de Barcelona, dice sentirse como en casa, después de estrenarse en 2017 con "Werther", volver en 2019 con una impactante "Luisa Miller", y hace unas semanas con "La traviata".

Rememora que con el maestro Frizza hay una "complicidad" de más de nueve años y asevera que desde sus primeros encuentros él ha crecido "como artista y el director también lo ha hecho. Es hermoso trabajar con él, no solo por el conocimiento que tiene de la partitura, si no porque sabe qué sentimientos hay que ofrecer".

Sobre la soprano albanesa Ermonela Jaho solo tiene buenas palabras, "una gran amiga" a quien conoce desde 2007, una gran cómplice en el escenario. Es muy fácil cantar con ella, es una mujer que te inspira".

Nacido en Sonora en 1977, Chacón-Cruz ganó en 2005 el concurso de canto Operalia impulsado por Plácido Domingo y, desde entonces, ha cantado en teatros de todo el mundo, con roles como el Don José de "Carmen", el Alfredo de "La traviata" o el Rodolfo de "La bohème", junto a los más destacados directores.

El año pasado lo empezó en Finlandia y el primero de marzo voló a los Estados Unidos, a la ciudad de Miami donde reside desde hace unos años, y por la pandemia se cancelaron varias funciones programadas.

Por ello decidió, en casa junto a su esposa y su hijo de nueve años, que podía desde Facebook Life ofrecer a sus seguidores, en siete sesiones, algunos temas de canción popular y otros más líricos para "levantar mi propio ánimo y el de los demás".

Junto con su pianista, el español Roberto Berrocal, que también vive en Miami, y en alguna ocasión, incluso con su hijo, empezó estas sesiones y "tuvimos tanto éxito -explica- que al final hicimos 43, llegando a más de cuatro millones de personas, lo que fue una maravilla de conexión con el público".

Aunque aquello no tuvo ningún beneficio económico para él, Arturo Chacón-Cruz no esconde que "tuvo un beneficio increíble para mi alma, con 88.000 comentarios positivos y solo uno negativo".

Además, hubo muchos de ellos que le llegaron a lo más hondo, como el de una mujer que le escribió, posteriormente, para decirle que en una de estas audiciones le cantó a su madre, enferma de COVID-19 en un hospital de Argentina, que acabó falleciendo, pero que fue "muy feliz el día que le dediqué el mariachi 'El Rey', que era su canción favorita".

Tras afirmar que admira "fervientemente" la valentía de los teatros españoles porque son los únicos que están abiertos en este momento, no obvia que en estos últimos meses ha sido muy afortunado porque ha podido hacer algunas representaciones y porque para este 2021, a diferencia de otros colegas, "tengo la suerte de que mis próximos contratos siguen en pie".

En este punto, avanza que cantará, en menos de un mes, en Texas con la Orquesta Sinfónica de Corpus Christi para regresar a Europa, para actuar en la Ópera de Montecarlo y cantar por primera vez "I lombardi", de Verdi, y "justo después -dice- voy a Oslo para mi primer 'Un baile de máscaras', de Verdi, puras palabras mayores".

A la vez, sigue con las grabaciones de su disco "De mi casa a tu casa" y con Plácido Domingo espera volver a planear "La traviata", que tenían prevista para el Teatro Bolshói de Moscú, que fue cancelada, y "Las vísperas sicilianas", de Verdi, en Palermo.

Arturo Chacón-Cruz, a pesar de todo "lo horrible" de estos últimos meses, agradece lo bueno que le ha ocurrido, como notar que ha podido "crecer como padre y como artista".

Irene Dalmases