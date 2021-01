Candidato oficialista dice que no indultará a Fujimori si gana en Perú

Imagen de archivo del candidato presidencial del partido Morado, Julio Guzmán. EFE/Ernesto Arias/Archivo

Lima, 18 ene (EFE).- El candidato presidencial del partido Morado, Julio Guzmán, aseguró este lunes que "de ser elegidos, nosotros no vamos a indultar a Fujimori", en alusión al expresidente peruano Alberto Fujimori, que cumple una condena de 25 años de cárcel por abusos a los derechos humanos.

En entrevista con Canal N, Guzmán, postulante del mismo partido del actual mandatario, Francisco Sagasti, respondió sobre un hipotético indulto a Fujimori, después de que su hija y también candidata presidencial Keiko Fujimori anunció que lo indultaría en caso de ganar los comicios del 11 de abril próximo.

"Al margen del tema legal, el indulto del señor Fujimori es un insulto a todos los peruanos", expresó Guzmán, tercero en intención de voto con 7 %, al igual que la postulante de izquierda Verónika Mendoza.

Keiko Fujimori marcha segunda en la intención de voto con 8 %, mientras que el favorito es el exalcalde George Forsyth con 17 %, de acuerdo al sondeo de la empresa Ipsos publicado el domingo.

INDULTO INACCESIBLE PARA FUJIMORI

Dado que Alberto Fujimori fue condenado por delitos de lesa humanidad, no puede ser indultado de acuerdo al derecho internacional y así lo ha ratificado la Corte Suprema de Justicia de Perú.

En su lugar, Guzmán criticó que Keiko Fujimori "siempre escoge una campaña presidencial para disculparse", a raíz de la entrevista que ofreció a un dominical en la que habló sobre su padre en medio de lágrimas y su deseo de verlo fuera de la prisión.

Keiko Fujimori hizo el anuncio sobre la situación de su padre después de que se publicara la encuesta que señala que también lidera, junto con el expresidente Ollanta Humala, la lista de candidatos que reciben más rechazo del electorado.

El sondeo de Ipsos señaló que un 71 % de los peruanos "definitivamente no votaría" por Fujimori, mientras que el 73 % tampoco lo haría por Humala.

FUJIMORISMO RESPALDA A CANDIDATA

El secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, declaró a RPP Noticias que "lo que (Keiko) ha señalado, para que quede absolutamente transparente, es que en este caso si ella recibe el respaldo de la población tomará la decisión de darle un indulto al presidente Fujimori, con el cual coincidimos todos en el partido".

Galarreta confirmó que el vínculo entre Keiko y su padre se ha retomado, tras haber tenido discrepancias en los últimos años, y sostuvo que "hoy día el acercamiento es muy familiar".

"Él la aconseja, claro, no a cada rato; por lo menos, ella recibe algunos consejos y el respaldo del presidente Fujimori", acotó.

Keiko Fujimori ha cumplido en dos ocasiones prisión preventiva mientras la Fiscalía la investiga, junto con su partido, por la presunta financiación con dinero ilícito de sus campañas presidenciales de 2011 y 2016, en las que aparentemente recibió dinero de la empresa brasileña Odebrecht.