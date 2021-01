Cada dos días muere un médico por covid-19 en Perú desde que comenzó el 2021

En la imagen el registro de una instalación con fotos de los médicos peruanos fallecidos durante la pandemia de la covid-19, en la sede del Colégio Médico de Perú, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 18 ene (EFE).- Diez médicos han muerto en Perú por la covid-19 desde que comenzó el 2021, lo que arroja un promedio de un médico muerto cada menos de dos días en estas primeras semanas del año, según advirtió este lunes el Colegio Médico del Perú.

En total ya son 266 los médicos peruanos muertos por la covid-19 desde el inicio de la pandemia, cuya segunda ola de contagios está creciendo actualmente en el país suramericano y ha vuelto a colapsar el sistema sanitario, especialmente de las unidades de cuidados intensivos (UCI).

Los médicos contagiados por el coronavirus SARS-CoV-2 en Perú ascienden a 12.755, de ellos 42 se encuentran en UCI y requieren respiración asistida, según el último reporte difundido por el Colegio Médico.

"Nuevamente somos testigos de este irreparable dolor que deja un vacío profundo en sus familiares y colegas que ya no los verán más", expresó en un comunicado el decano del Colegio Médico, Miguel Palacios.

"Actualmente tenemos colegas que, por su condición, necesitan ser trasladados a la capital, pero lamentablemente no hay camas UCI en ningún hospital. Pedimos al Gobierno que se preocupe por nuestros colegas ya que ellos nos necesitan para seguir salvando vidas", añadió.

VÍCTIMAS DEL DESBORDE SANITARIO

Los propios médicos son víctimas del colapso de la salas de UCI en los hospitales de buena parte del país, que desde el sábado han superado el récord de ventiladores mecánicos ocupados, por encima del peor momento de la pandemia vivido a mediados de agosto.

Actualmente hay 1.646 pacientes de la covid-19 en salas UCI conectados a ventilación mecánica, casi cien más del récord registrado en la primera ola, donde se alcanzaron los 1.553 respiradores artificiales utilizados al mismo tiempo para casos severos de la enfermedad.

Las hospitalizaciones continúan creciendo y entre enfermos graves y moderados bajo observación médica ya hay 8.614 camas ocupadas, casi 5.000 más de las que había hace prácticamente un mes y medio, cuando se registró el número más bajo de hospitalizaciones por covid-19 desde el auge de la primera ola.

ACELERACIÓN DE CONTAGIOS Y MUERTES

Según el último reporte de la pandemia ofrecido el domingo por el Ministerio de Salud, Perú acumula tres días consecutivos con más 100 fallecidos con prueba positiva para covid-19, una tendencia que no se veía desde la segunda semana de septiembre y que elevó el número de decesos hasta las 38.871 defunciones.

Los nuevos contagios se situaron en 4.342 casos confirmados, una cantidad que no se alcanzaba desde la primera semana de octubre y que ratifica la aceleración de la segunda ola cuya existencia no fue reconocida por el Gobierno hasta la pasada semana.

El total de casos sintomáticos confirmados se incrementó hasta 1.064.909, aunque los registros de los gobiernos regionales, que cuentan los casos asintomáticos y sospechosos, marcan el doble de contagios acumulados hasta superar los dos millones.

Mientras tanto, el Ministerio de Salud anunció este lunes la firma de un convenio para el transporte aéreo desde China del primero de los 38 millones de dosis de la vacuna del laboratorio Sinopharm que el Gobierno peruano se comprometió a adquirir y que se espera que llegue durante este mes de enero.