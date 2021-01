Bruselas pide concreción a los países al elaborar sus planes de recuperación

EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ

Bruselas, 19 ene (EFE).- La Comisión Europea (CE) pidió este martes a los Estados miembros ser concretos al elaborar los planes nacionales que deben enviar a Bruselas para recibir los fondos comunitarios de recuperación tras la pandemia y precisar los objetivos que pretenden conseguir con ese dinero.

"Los desembolsos a los Estados miembros estarán sujetos a cumplir metas y objetivos, y eso concierne tanto a los proyectos de inversión como de reformas. Si miras los planes que se han presentado hasta el momento, se necesita algo más de trabajo en la precisión de esas metas y objetivos, es decir, qué acontecimientos exactamente provocarían los desembolsos", declaró el vicepresidente económico de la CE, Valdis Dombrovskis.

El político letón se expresó en ese sentido durante la rueda de prensa posterior a la videoconferencia de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) celebrada hoy.

Dombrovskis insistió en que para el Ejecutivo comunitario “es importante definir esas metas y objetivos de manera precisa para evitar cualquier discusión más adelante sobre si los desembolsos se deben hacer o no”.

Añadió que también hay requisitos legales que obligan a establecer mecanismos de control para asegurar que el dinero se gasta de acuerdo con los objetivos del fondo de recuperación.

Los titulares económicos abordaron en su reunión la implementación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el principal pilar del fondo de recuperación europeo, que contará con 672.500 millones de euros.

A España le corresponden 69.528 millones de euros en transferencias a fondo perdido y podría solicitar unos 85.000 millones más en créditos.

Para acceder a esas ayudas, los Gobiernos tienen que presentar a la Comisión planes nacionales de inversión y reformas que deben contener las recomendaciones económicas que Bruselas les hace cada año, ceñirse a prioridades comunes como la transición digital y ecológica, y ayudar a impulsar el crecimiento. Los desembolsos dependerán de que se respeten las metas y el calendario pactado con Bruselas.

Varios países, como España, ya han presentado al Ejecutivo comunitario borradores de sus planes nacionales o partes de ellos.

El objetivo es que una vez los presenten oficialmente estos reciban luz verde lo más rápido posible.

Pese a la exigencia de mayor concreción que Dombrovskis realizó hoy a los países, admitió que en los planes nacionales “en general, el trabajo está avanzando bastante bien”, pero reiteró que queda “mucho trabajo por delante”, incluido fijar las estimaciones de coste.

“Lo que vemos es que los Estados miembros están enviando sus borradores de los planes, que están en línea con las prioridades europeas, con los objetivos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, pero al mismo tiempo vale la pena señalar que hay una serie de requisitos legales fijados en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que se deben cumplir”, constató.

Subrayó, asimismo, que las reformas e inversiones “se refuerzan entre sí para maximizar el impacto” de los fondos, por lo que apostó por fijar un equilibrio entre ambas.

También añadió que once Estados miembros ya han presentado a Bruselas un primer borrador de su plan nacional y “varios otros” han enviado partes de ellos.

Además, Dombrovskis instó a acelerar la implementación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, tras el acuerdo político que los colegisladores de la UE (Eurocámara y países) lograron en diciembre, de forma que el dinero “fluya a las regiones y la población en Europa”, una cuestión que consideró “urgente”.

En ese sentido, llamó a concluir los planes nacionales de recuperación y a que los Estados miembros ratifiquen la decisión sobre recursos propios, que permitirá a la Comisión Europea endeudarse en los mercados y, de ese modo, financiar el fondo poscovid.

Los países podrán enviar de manera formal sus planes a Bruselas una vez entre en vigor la regulación del Mecanismo, lo que sucederá después de que la Eurocámara vote el acuerdo político de fin de año en la sesión plenaria que comienza el 8 de febrero, según dijo Dombrovskis.

Agregó que la ratificación de la decisión sobre recursos propios no es una precondición para presentar los planes definitivos a Bruselas, si bien sin esa decisión, la CE no podrá emitir deuda para financiar el fondo de recuperación.

Por otro lado, ante la toma de posesión de Joe Biden como presidente de Estados Unidos, Dombrovskis confió en rebajar la tensión por la disputa por los subsidios a Airbus y Boeing y avanzar en la aprobación de un impuesto a las grandes empresas digitales.