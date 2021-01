Asesores del Gobierno uruguayo en pandemia se reúnen tras la renuncia de un doctor

Los integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) de Uruguay: el matemático Fernando Paganini (i), el bioquímico Rafael Radi (c) y el gastroenterólogo Henry Cohen (d). EFE EFE/Raúl Martínez/Archivo

Montevideo, 19 ene (EFE).- Los integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), que ayuda al Gobierno de Uruguay en la gestión de la pandemia en el país suramericano, se reúnen de manera virtual este martes, días después de que el neonatólogo Daniel Borbonet presentara su renuncia a este.

Según informaron a Efe fuentes del GACH, los expertos que integran este colectivo se reunirán entre las 18.00 y las 20.30 horas (21.00-23.30 GMT), aproximadamente, sin que se sepa si después trascenderá alguna declaración o no.

Días atrás, cuando Borbonet formalizó su adiós al grupo asesor, las mismas fuentes apuntaron que el GACH "sigue funcionando muy bien, con reuniones periódicas" en enero para una "permanente evaluación de la situación epidemiológica y del funcionamiento".

El día 15 se supo que el neonatólogo, que integraba desde abril de 2020 el equipo de intensivistas y, además, era uno de los coordinadores del Área de Planificación, Salud, Asistencia y Prevención del GACH, había renunciado en una carta dirigida a Rafael Radi y Henry Cohen, máximos responsables del colectivo.

En el texto, al que tuvo acceso Efe, el profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (UdelaR) explicaba que "las decisiones pasan a ser de responsabilidad política" y, con ellas, puede estarse "de acuerdo o en desacuerdo".

Borbonet argumentó en su texto que los integrantes del GACH "generaron decenas y decenas de recomendaciones por los diferentes grupos de trabajos", algunas de las cuales "fueron tomadas en cuenta, otras no tanto y otras no".

El Ejecutivo de Luis Lacalle Pou, que asumió el cargo el 1 de marzo de 2020, convocó al GACH para recibir ayuda especializada en la gestión de la crisis sanitaria.

Al frente, como figuras relevantes y comparecientes en público, se situaron desde el comienzo el bioquímico Rafael Radi, el gastroenterólogo Henry Cohen y el matemático Fernando Paganini.

El 13 de marzo de 2020 se declaró la emergencia sanitaria en Uruguay al conocerse los cuatro primeros positivos por covid-19 y, desde entonces, el país suramericano acumula 32.873 casos (7.926 activos, de los que 113 se encuentran en cuidados intensivos) y 319 fallecimientos.

Aunque el Gobierno asegura que se encuentra en la recta final para la compra de vacunas, aún se desconoce la cantidad y con qué laboratorios se haría y también cuándo comenzaría el plan de inoculación.

La renuncia del neonatólogo se dio en jornadas en las que varios científicos expresaron su rechazo a las medidas tomadas por el Gobierno y solicitado más restricciones al movimiento para evitar el aumento exponencial de casos en el país, que atraviesa su primera ola de covid-19 tras nueve meses de control, en los que fue modelo en todo el mundo.