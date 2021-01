Anita Matamoros, al margen de la guerra entre su padre, Kiko Matamoros, y su madre, Makoke

27/07/2019 Anita Matamoros, en una imagen de archivo. MADRID, 19 (CHANCE) Tras el polideluxe al que se sometió Kiko Matamoros el pasado domingo, y tras las polémicas declaraciones del colaborador sobre Makoke, Anita Matamoros se ha visto envuelta en una polémica que ni busca ni desea. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 19 (CHANCE)



Tras el polideluxe al que se sometió Kiko Matamoros el pasado domingo, y tras las polémicas declaraciones del colaborador sobre Makoke, Anita Matamoros se ha visto envuelta en una polémica que ni busca ni desea.



La joven, que triunfa como influencer y que siempre ha intentado mantenerse al margen de la guerra que mantienen sus padres desde su separación en 2018, se ha "pronunciado" en su cuenta de Instagram dejando claro que nadie va a encontrar "morbo" ni "cotilleo" en su perfil porque "no es mi estilo" y es algo que "nunca haré".



Poco después, veíamos a Anita realizando unos recados por la capital. Muy seria tras los últimos ataques de su padre a su madre, la influencer prefiere no posicionarse ni hacer ningún tipo de declaración, confesando afectada que "no voy a decir nada, de verdad, nada. Yo os entiendo a vosotros pero entendedme a mí. Llevo mucho tiempo pidiendo que se me aparte a mí de esto. Muchas gracias y buenas tardes".



Pese que su intención es mantenerse al margen y no valorar los ataques de Kiko tanto hacia su madre, Makoke, como hacia su hermano, Javier Tudela, Anita acaba estallando contra la presión y nos pide muy afectada que le dejemos de preguntar sobre las polémicas de su familia.



"Ya vale, por favor os lo pido. Por favor vale ya", ha sido su respuesta cuando le hemos preguntado si es cierto que su hermano Javier coincidió en una ocasión con Laura Matamoros y le dijo que se iba a cargar a su padre.



Sin querer confirmar si llamará a su padre para intentar parar todo esto, Anita, muy dolida, ha insistido en que ella no tiene nada que ver con el mundo de la televisión que rodea tanto a Kiko como a Makoke, y ha admitido que no pasa por un buen momento: "Sé que es tu trabajo, pero pensar en el mío, que no es esto ¿vale? Es un momento muy complicado".