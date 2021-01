AMP.- Coronavirus.- Israel extiende el confinamiento hasta el 31 de enero ante el aumento de los contagios

El país registra más de 10.000 casos de coronavirus por primera vez desde el inicio de la pandemia



Las autoridades de Israel han anunciado este martes la ampliación del confinamiento otros 10 días, hasta el 31 de enero, después de que el país confirmara más de 10.000 casos diarios de coronavirus por primera vez desde el inicio de la pandemia.



Estaba previsto que la cuarentena, que se encuentra ya en su tercera semana, finalizara este jueves por la noche, según informaciones del diario 'The Times of Israel'. Sin embargo, el Gobierno ha resuelto extenderla una semana más para frenar los contagios.



Asimismo, los ministros han aprobado la imposición de multas de unos 636 euros para todos aquellos que lleguen al país sin una PCR con resultado negativo. Las autoridades han recordado, además, que dichas pruebas tendrán que realizarse en un periodo de 72 horas antes de la llegada a territorio israelí.



El primer ministro, Benjamin Netanyahu, había instado a ampliar el confinamiento más allá de esta semana, si bien aseguró que la prórroga no sería de más de quince días.



En este sentido, Netanyahu achacó el repunte de los contagios a las nuevas variantes del coronavirus detectadas en Reino Unido y Brasil, aparentemente más contagiosas. "La mutación está desenfrenada en el mundo. Hay países en Europa que hablan de un confinamiento hasta abril. No es la situación aquí", zanjó.



El Ministerio de Sanidad israelí ha detallado a través de su página web que durante las últimas 234 horas se han registrado 10.021 casos, lo que sitúa el total en 562.167, con 4.049 fallecidos.



Asimismo, ha manifestado que en estos momentos hay 81.250 casos activos en el país, incluidos 1.947 pacientes que se encuentran hospitalizados, entre los que hay 1.114 en estado grave o crítico.



El Ministerio ha resaltado por otra parte que hasta la fecha 2.185.289 personas han recibido la primera dosis de la vacuna, mientras que 423.123 han recibido ya la inoculación de la segunda dosis.