Abogados de Meghan buscan evitar que caso de privacidad en Reino Unido vaya a juicio

Por Michael Holden

LONDRES, 19 ene (Reuters) - Los abogados de Meghan, duquesa de Sussex, pidieron el martes a un juez de Londres que falle a su favor en un caso de privacidad contra un periódico sensacionalista sin ir a juicio, argumentando que la publicación no tiene posibilidades de ganar.

Meghan, de 39 años y esposa del príncipe Enrique, nieto de la reina Isabel, demandó a Associated Newspapers después de que Mail on Sunday publicó extractos de una carta escrita a mano que envió a su padre, Thomas Markle, en agosto de 2018.

La duquesa busca una compensación por daños agravados, afirmando que la publicación de la carta fue un uso indebido de información privada y violó sus derechos de autor.

El periódico ha dicho que Meghan estaba dispuesta a que otros asuntos privados se hicieran públicos si convenía a sus intereses, y que tenía justificación para publicar partes de la carta en respuesta a entrevistas que amigos anónimos habían dado a la revista estadounidense People y por su condición de miembro de la familia real.

Al comienzo de una audiencia de dos días en el Tribunal Superior de Londres, el abogado de Meghan, Justin Rushbrooke, declaró que el juez Mark Warby debería emitir un juicio sumario a favor de la exactriz estadounidense, ya que los argumentos del periódico "no tenían razones razonables" para imponerse y no resisten análisis.

Rushbrooke dijo que el Mail on Sunday había violado el código de conducta con el que trabajaban los periódicos británicos y que el caso planteaba "una inquietante pregunta" sobre quién controlaba el contenido de una carta privada.

"¿Es el autor de la carta o el editor del Mail on Sunday?", preguntó. "Solo puede haber una respuesta a esa pregunta y la respuesta sería la misma independientemente de si el autor era una duquesa o cualquier otro ciudadano. Y la respuesta es que no es el editor del Mail on Sunday".

Agregó que la decisión de publicar la carta fue un ataque a "su vida privada, su vida familiar y su correspondencia". En documentos presentados a la corte, su equipo legal describió la defensa del periódico como "un caso de humo y espejos".

En su argumento escrito presentado a la corte, el Mail on Sunday dijo que Meghan esperaba que el contenido de la carta se hiciera público e, incluso si tuviera derecho a la privacidad, los derechos de libertad de expresión del periódico lo superaban.

"Este caso es totalmente inapropiado para un juicio sumario. Existe incertidumbre en cuanto a una serie de cuestiones fácticas importantes que pueden, y deben, ser investigadas en el juicio, cuando el tribunal tendrá el panorama completo en términos de divulgación y evidencia", dijo el equipo legal del periódico.

El juicio debía comenzar la semana pasada, pero fue aplazado hasta fines de 2021 debido a un motivo "confidencial". (Reporte de Michael Holden; Editado en Español por Ricardo Figueroa)