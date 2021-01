125-123. Harden y Durant le ganan el primer duelo a Antetokounmpo

EFE/EPA/JASON SZENES

Nueva York, 18 ene (EFE).- El mundo de la NBA volvió a poner su mirada en el Barclays Center, donde este lunes los Nets de Brooklyn, con su nueva estrella del escolta James Harden y el alero Kevin Durant superaron con triunfo de 125-123 a los Milwaukee Bucks del ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo.

Durant hizo el triple de la ventaja con 36 segundos por jugarse, y Harden obtuvo 34 puntos y 12 asistencias para volver a ser el director perfecto en el juego ofensivo de los Nets (9-7), que ganaron el cuarto partido consecutivo.

El alero estrella de los Nets acabó con 30 puntos, nueve rebotes y seis asistencias que permitieron a los Nets confirmar que ya se han colocado en el grupo de los equipos a batir no sólo en la Conferencia Este sino también en la liga, como sucede con los Bucks.

De ahí que el partido entre dos de los mejores equipos tuviese un final tenso y lleno de suspense que no se definió hasta que el alero Khris Middleton falló el intento de triple desde la esquina con el último tiro a canasta.

Antetokounmpo también brilló como estrella y líder de los Bucks al conseguir un doble-doble de 34 puntos, 12 rebotes y siete asistencias, pero no fueron suficientes a la hora de evitar la derrota que les cortó racha de cuatro triunfos consecutivos.

Middleton hizo valer su condición de segundo máximo encestador del equipo al lograr 25 puntos y el base Jrue Holiday obtuvo otros 22 tantos y repartió seis asistencias al dirigir el ataque de los Bucks (9-5).

Harden anotó 11 puntos en el medio tiempo tras su debut con 32 puntos con los Nets, cuando agregó 14 asistencias y 12 rebotes, que le dieron su primer triple-doble histórico de la franquicia porque nunca antes ningún jugador lo había logrado en el primer partido que disputó para ellos.

Pero como ya es habitual en el juego de contrastes de Harden, el escolta estrella recuperó su mejor toque de muñeca y contribuyó a la mayor jugada del partido, incluso cuando falló.

Se abalanzó para agarrar el rebote de su propio triple que falló cuando los Nets perdían por dos tantos y el balón se lo pasó a Durant, que si acertó el triple de oro.

"Son las jugadas que definen lo que podemos y debemos hacer en el campo para ganar", comentó Durant. "El espíritu de lucha de James (Harden) fue el que hizo de nuevo la diferencia en nuestro juego en los momentos decisivos".

Antes del partido, Durant conoció que había sido elegido Jugador de la Semana de la Conferencia Este después de promediar 34 puntos; 5,3 rebotes y 8,0 asistencias en la semana 3-0 de Brooklyn.

También logró un 61% en los tiros de campo y 60% de triples en lo que fue su primer premio en la Conferencia Este después de haberlo recibido 26 veces en la Conferencia Oeste cuando jugó con los Oklahoma City Thunder y los Golden State Warriors.

Durant podría haber asegurado la victoria, pero perdió el balón en su última posesión después de haber fallado Middleton un intento de triple.

La recuperación de balón que hizo el pívot cubano estadounidense Brook Lopez, exjugador de los Nets, que acabó con 15 tantos, permitió a los Bucks tener la última opción de conseguir la victoria con 5.5 segundos por jugarse.

Pero no era la noche de las canastas decisivas de Middleton que volvió a fallar el segundo intento de triple consecutivo y con 1.1 segundos para el final Harden se hizo de nuevo con el rebote para volver a ser por segunda noche consecutiva la estrella y el símbolo de la victoria de los Nets.

Un triunfo que volvieron a conseguir los nuevos Nets sin la ayuda del base estrella Kyrie Irving, quien se perdió el séptimo partido consecutivo por "motivos personales", como el equipo ha informado desde que el pasado 7 de enero se dio su primera baja, sin que hayan sido más explícitos al respecto.

El entrenador novato de los Nets, el canadiense Steve Nash, adelantó que Irving podría regresar con el equipo a partir del miércoles cuando se encuentren de gira en Cleveland para enfrentarse a los Cavaliers.

Ambos equipos jugarán esta semana contra los finalistas de la NBA de la temporada pasada. Los Bucks reciben a los campeones de Los Angeles Lakers el jueves, dos noches antes de que los Nets abran una serie de dos partidos en casa contra el Miami Heat.