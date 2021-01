VÍDEO: Centroamérica.- Honduras pide a Guatemala que investigue el uso de la fuerza contra la caravana de migrantes

Las autoridades guatemaltecas ponen en cuarentena a 21 hondureños que han dado positivo por COVID-19



El Gobierno de Honduras ha pedido a las autoridades de Guatemala que investiguen el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad guatemaltecos contra la caravana de migrantes hondureños que entraron este domingo de forma irregular en el país en su camino hacia Estados Unidos.



A través de un comunicado oficial, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras ha mostrado su preocupación por los "lamentables" hechos, en referencia al uso de gases lacrimógenos y palos por parte del Ejército y la Policía Nacional de Guatemala para dispersar a los miles de hondureños que intentaron cruzar el territorio, un incidente en el que han resultado heridos un número aún desconocido de migrantes, agentes y personal de migración.



"El Estado de Honduras exhorta a Guatemala a investigar y esclarecer las acciones realizadas por los cuerpos de seguridad guatemaltecos y una vez más, reitera que solo unidos como región se deben continuar los trabajos para enfrentar la migración irregular", ha manifestado el Gobierno hondureño en el comunicado, en el que también ha precisado que esta situación se ve "propiciada" por las condiciones sociales de la región, que son "aprovechadas por el crimen organizado para el tráfico de personas".



Por su parte, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala también se ha manifestado contra el uso de la fuerza ante la caravana de personas migrantes para evitar que entrasen en el país después de que horas antes 9.000 de ellos rompieran los cercos policiales en la frontera de El Florido, "sin cumplir los protocolos sanitarios y migratorios", tal y como recoge el diario local 'Prensa Libre'.



Precisamente, las autoridades guatemaltecas de Migración han reclamado a los hondureños que cumplan con los protocolos de seguridad ante la COVID-19 si quieren acceder al país, mientras, según datos del Gobierno, ya se han detectado 21 positivos entre el grupo de migrantes, doce hombres y nueve mujeres, que han sido trasladados a los Centros de Bienestar Respiratorio cercanos para guardar la cuarentena antes de ser enviados a Honduras.



Al ver que los agentes les han impedido el paso, varios de los migrantes han vuelto a la frontera para obtener las pruebas de coronavirus y que les permitan acceder, si bien el director de Migración de Guatemala, Guillermo Díaz, ha precisado que muchos de los migrantes han sido "engañados" en esta zona con pruebas falsas de coronavirus.



Por otro lado, unos 4.000 se han quedado el cruce a Vado Hondo, en la ciudad de Chiquimula, y pequeños grupos han conseguido avanzar ya en el interior del país pese al despliegue de cientos de agentes en controles policiales en distintos puntos.



Por su parte, la vicecanciller de Honduras, Nelly Jerez, ha indicado que ya son 474 los hondureños que han sido retornados al país desde Guatemala en su intento fallido de llegar a Estados Unidos, 170 de ellos menores no acompañados, como ha informado el diario 'La Tribuna'.



Al hilo de los hechos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha avanzado que su Gobierno ya atiende el tema de la caravana migrante con Estados Unidos y las autoridades de Centroamérica, según el diario 'Milenio'.



"Estamos haciendo propuestas de que se busque el diálogo con los migrantes, que se les atienda para que no entren en ningún país por la fuerza y que se les respeten sus derechos humanos", ha recalcado, para incidir en que espera que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, lleve a cabo la reforma migratoria que anunció en su campaña.



CAMINO A ESTADOS UNIDOS



La caravana comenzó a salir de la hondureña San Pedro Sula en grupos desde el pasado miércoles, tras una convocatoria a través de las redes sociales para conformar la primera movilización migrante de 2021 y que busca emular otras realizadas a partir de finales de 2018.



Los gobiernos de México y Estados Unidos también han lanzado mensajes de advertencia en relación a las caravanas, después de que cientos de personas se hayan citado en los últimos días en San Pedro Sula.



La Administración de Donald Trump firmó con Guatemala, México y Honduras sendos acuerdos de 'tercer país seguro' para agilizar las devoluciones y disuadir a quienes quieran emprender la ruta desde Centroamérica.



La movilización migratoria ha aumentado en Honduras a raíz del progresivo levantamiento de las restricciones adoptadas para contener la pandemia y de la perspectiva de cambio en Estados Unidos con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca.



Los huracanes que azotaron el país centroamericano a finales de año también han contribuido a ello, como pudo constatarse entre los testimonios de quienes se dieron cita también en San Pedro Sula la noche del 9 al 10 de diciembre para emprender rumbo al norte. Entonces, el grupo no pudo pasar de Guatemala.



