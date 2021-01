Venezuela.- El 'chavismo' exige una declaración jurada de patrimonio a los diputados de la oposición

18/01/2021 El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez. El presidente de la nueva Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el 'chavismo', Jorge Rodríguez, ha anunciado una investigación sobre posible corrupción por parte de la junta directiva de la Asamblea Nacional anterior, controlada por la oposición y liderada por el autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. POLITICA SUDAMÉRICA VENEZUELA SUDAMÉRICA LATINOAMÉRICA ASAMBLEA NACIONAL DE VENEZUELA



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El presidente de la nueva Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el 'chavismo', Jorge Rodríguez, ha anunciado una investigación sobre posible corrupción por parte de la junta directiva de la Asamblea Nacional anterior, controlada por la oposición y liderada por el autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.



En particular, ha emplazado a los diputados de la nueva Asamblea y también a los diputados salientes a presentar una declaración jurada de patrimonio ante la Contraloría General de la República en los 31 días siguientes al relevo. "Estamos hoy cumpliendo lo establecido en la Constitución y la Ley contralora del país, en la cual todo funcionario de alto cargo debe declarar ante este poder, evitando así irregularidades", ha argumentado.



Rodríguez ha recordado que quienes se nieguen a hacer esta declaración jurada se contemplan penas de entre 12 meses y 15 años de inhabilitación conforme a la Ley contra la Corrupción, según recoge la prensa venezolana.



"Deben recordar que ya ellos no tienen inmunidad y que el Estado puede actuar para ponerlos ante la justicia a esta banda delincuentes que destrozaron la AN", ha advertido.



Rodríguez ha anunciado además una sesión ordinaria de la Asamblea Nacional para este martes en las que se debatirá el supuesto "enriquecimiento" evidenciado por diputados de la anterior Asamblea Nacional y se ha referido expresamente a casos como el del líder del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, que vive exiliado en Madrid.



Precisamente Rodríguez se ha reunido este lunes con el contralor general de la República, Elvis Amoroso, quien ha explicado que han recorrido las instalaciones del Palacio Federal Legislativo y han hallado "cosas insólitas". "Hasta los techos de las oficinas están destruidos. Se robaron los cables, los aires acondicionados, los hornos microondas, algo inaceptable e indignante", ha apuntado.



El pasado 5 de enero tomó posesión la nueva Asamblea Nacional fruto de las elecciones del 6 de diciembre, en las que el 'chavismo' se impuso con claridad, aunque con una participación exigua debido al llamamiento a la abstención de la oposición. En cambio, la oposición ha votado prorrogar el mandato de la Asamblea Nacional elegida en 2015 y prorrogar así la legitimidad de Guaidó como presidente encargado de Venezuela por considerar que las elecciones de diciembre fueron fraudulentas.