UE buscaría vacunar a 70% de población adulta antes del verano

(Bloomberg) -- El brazo ejecutivo de la Unión Europea instará a los Estados miembros a establecer un objetivo para vacunar al menos al 70% de la población del bloque para este verano, según un borrador de las últimas recomendaciones de respuesta a la pandemia que se publicarán el martes.

La Comisión Europea también se comprometerá a acordar a finales de este mes un protocolo para los certificados de vacunación con los Estados miembros “que pueda ser reconocido y utilizado en los sistemas de salud en toda la UE, y que pueda ampliarse a nivel mundial en coordinación con la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, según el borrador del documento visto por Bloomberg.

Dichos certificados podrían reemplazar los requerimientos de cuarentenas y pruebas, y servirían para demostrar que “ya no hay un alto riesgo de viajar”.

El borrador del documento de políticas, que aún está sujeto a cambios hasta que se adopte formalmente el martes, se produce en medio de un aumento de los casos que ha obligado a los Gobiernos de la UE a prolongar los confinamientos que inducen a la recesión. También sigue a un despliegue decepcionante de los programas de vacunas en todo el continente que ha dejado a la UE rezagada con respecto a EE.UU., el Reino Unido y otras naciones desarrolladas.

Los líderes de la UE buscarán formas de mejorar su desempeño cuando celebren una videoconferencia el jueves, luego de haber recibido la información de las últimas propuestas de la comisión. Entre los temas más controvertidos sobre la mesa se encuentra un impulso para la introducción de certificados de vacunación que permitirían reanudar los viajes, al menos para aquellos que reciban la vacuna.

La idea, que parece adoptar el documento de la comisión, refleja el interés de economías dependientes del turismo como Grecia por salvar la temporada turística de este verano. Sin embargo, países como Francia son reacios a adoptar el uso de dichos certificados por el momento, ya que otorgan un carácter de obligatoriedad a las vacunas en un momento en que no están disponibles para todos debido a restricciones de oferta.

Prohibición de viajar

“Para garantizar un esfuerzo de vacunación ambicioso, los objetivos concretos son esenciales”, dice el documento de la comisión. “Para marzo de 2021, los Estados miembros deberían haber vacunado al menos a un 80% de los profesionales de la salud y la asistencia social y de las personas mayores de 80 años” y “para el verano de 2021, los Estados miembros deberían haber vacunado un mínimo de 70% de la población adulta”.

Las recomendaciones de la comisión, que no son vinculantes para los Estados miembros, también incluyen: la secuenciación del genoma de al menos 5%, y preferiblemente 10%, de todas las pruebas de coronavirus positivas para identificar y rastrear nuevas variantes; la expansión del uso de pruebas rápidas; “desalentar” totalmente todos los viajes no esenciales a cualquier lugar hasta que la situación epidemiológica mejore; y reemplazar las prohibiciones generales de viaje por medidas más específicas.

La comisión también se comprometerá a “acelerar el proceso de aprobación de nuevas instalaciones de producción” y ayudar a los Estados miembros a establecer centros de vacunación y sistemas electrónicos de reserva para la vacunación. Las propuestas reflejan la preocupación entre los Estados miembros de que la capacidad de producción actual de las vacunas aprobadas sea insuficiente.

