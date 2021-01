Tras paso infortunado por Arsenal, Ozil llega a Fenerbahce

ESTAMBUL (AP) — Mesut Ozil se despidió de sus compañeros del Arsenal y viajó a Turquía el domingo para sumarse al Fenerbahce en un intento por reflotar una carrera que se marchitó en Londres.

El ex mediocampista de la selección de Alemania, que es de ascendencia turca, no había jugado con el Arsenal desde marzo, al caer en desgracia con el el técnico Mikel Arteta, algo atribuido a la carga de trabajo del jugador.

“Estoy muy emocionado. He dicho que soy un hincha de Fenerbahce. Me siento muy contento por venir a Fenerbahce”, dijo Ozil en una entrevista telefónica con la cadena turca BBO Sports. “Dios me ha dado la oportunidad de vestir el uniforme de Fenerbahce siendo un aficionado de Fenerbahce. Haré lo mejor por el equipo”.

Ozil, de 32 años, ni siquiera fue incluido en el plantel de Arsenal para la temporada de la Liga Premier pese ser uno de los jugadores que más salario cobra y haber mostrado constantemente su apoyo al club vía Twitter desde su hogar durante los partidos.

Ahora, Arsenal ha logrado deshacerse de Ozil antes que su contrato venza en junio. Fenerbahce publicó imágenes de Ozil saliendo de Londres en un avión privado el domingo por la noche.

Luego de siete años y medio con Arsenal, al cual se sumó proveniente del Real Madrid, Ozil se une a uno de los clubes favoritos del presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

“Bienvenido a tu casa, a tu país, querido @MesutOzil1088”, tuiteó el vocero de Erdogan, Ibrahim Kalin.

Ozil fue marginado por el Arsenal cuando Arteta llegó como técnico en diciembre de 2019. El club marcó su distancia del jugador cuando éste apoyó a los musulmanes en la provincia de Xinjiang en China tras condenar la detención de más de un millón de uigures y otras minorías en lo que han denominado campamento de reeducación.

En una publicación en redes sociales, Ozil también denunció la quema del Corán, el cierre de mezquitas y el asesinato de catedráticos religiosos.

Las críticas de Ozil hacia China llevaron que los partidos del Arsenal dejaran de transmitirse por la televisión china. El gobierno chino acusó a Ozil de estar “cegado y engañado” y el club inglés indicó que “el contenido que él expresó es completamente la opinión personal de Ozil” y enfatizó que como equipo no estaba involucrado.