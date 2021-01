Sánchez pide nuevos comicios en Venezuela al no haber sido "justos ni libres"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE/Rodrigo Jiménez/Archivo

Madrid, 18 ene (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió este lunes la convocatoria de unas elecciones auténticamente democráticas en Venezuela porque consideró que las celebradas en diciembre no fueron "ni justas ni libres".

Sánchez apeló a la convocatoria de unos nuevos comicios en el país latinoamericano durante la inauguración de la VI Conferencia de Embajadores españoles, donde enumeró las líneas generales de las prioridades de su política exterior para 2021.

En sus referencias a la relación de España con América Latina, subrayó que el objetivo del Gobierno español es seguir contribuyendo a que sea una región más estable, integrada y próspera, en la que se respeten los derechos humanos y se defiendan los sistemas democráticos.

E hizo un inciso a la crisis política y humanitaria en Venezuela, de la que dijo que continúa siendo una gran preocupación para el Gobierno de España.

"Las elecciones de diciembre no fueron ni justas ni libres, y España debe mantener la iniciativa en la búsqueda de la salida a la crisis relanzando un diálogo que conduzca a la celebración de unas elecciones democráticas, y que los venezolanos y las venezolanas hablen", añadió.

España, como el resto países de la Unión Europea, no reconoció los comicios legislativos que se celebraron en Venezuela el pasado 6 de diciembre, al considerar que no cumplían con los mínimos estándares democráticos.

CUMBRE IBEROAMERICANA EN ABRIL

Por otro lado, Sánchez recordó la previsión de que el próximo mes de abril se celebre en Andorra, pequeño país al norte de España, la Cumbre Iberoamericana pospuesta desde el pasado año a consecuencia de la pandemia de coronavirus.

Una cumbre que España quiere que sea un éxito al ser la única instancia internacional que reúne a todos los países de la región, dijo.

Además, señaló que este año se van a conmemorar los bicentenarios de la independencia de México, Perú y de las repúblicas centroamericanas, y explicó que el Gobierno español se plantea esos eventos como una oportunidad para poner en marcha iniciativas que refuercen la cooperación.

Todo ello, dentro del objetivo de seguir aumentando la presencia de España en América Latina, afirmó.