R.Centroafricana.- El Constitucional ratifica la victoria del presidente de RCA en las elecciones de diciembre

El Tribunal Constitucional de República Centroafricana (RCA) ha ratificado este lunes la victoria del presidente, Faustin-Archange Touadéra, en las elecciones celebradas el 27 de diciembre pese a las denuncias de la oposición y la ofensiva lanzada por una coalición rebelde, que la semana pasada atacó la capital, Bangui.



El tribunal ha validado la victoria de Touaderá con un 53,16 por ciento de los votos, con lo que obtiene su reelección en primera vuelta para un segundo mandato, tal y como ha recogido el portal centroafricano de noticias Ndjoni Sangó.



Por su parte, el ex primer ministro y principal candidato opositor, Anicet Georges Dologuélé, quien se presentó por la Unión para la Renovación Centroafricana (URCA), ha quedado en segundo lugar con el 31 por ciento de los apoyos.



Las elecciones fueron celebradas a pesar de los llamamientos opositores a favor de un aplazamiento a causa de la inseguridad y la retirada de la candidatura de uno de los candidatos, lo que, según la ley electoral, habría forzado una prórroga, si bien el Constitucional apoyó que se celebraran en la fecha prevista.



Posteriormente, la oposición, con Dologuélé al frente, rechazaron los resultados y argumentaron que gran parte de la población no había podido acudir a votar debido a la ofensiva lanzada por la rebelde Coalición de los Patriotas para el Cambio (CPC).



El propio ex primer ministro condenó la semana pasada "todos los actos de violencia perpetrados contra la población" y denunció "la indiferencia culpable de las autoridades" ante la ofensiva rebelde contra Bangui, que se saldó con la muerte de al menos 30 rebeldes y un 'casco azul'.



"Es imperativo que todas las partes en conflicto depongan las armas para dar una oportunidad a un diálogo", manifestó Dologuélé, quien reclamó a Touadéra que abra "un diálogo real e inclusivo" para "garantizar una paz duradera" y "la cohesión nacional".



Los ataques fueron ejecutados por la CPC --integrada por varios grupos rebeldes firmantes del acuerdo de paz--, que vio la luz antes de las elecciones y de la que el Gobierno acusa al expresidente François Bozizé de estar detrás.



La situación ha dejado hasta la fecha un saldo de alrededor de 60.000 refugiados en los países vecinos desde diciembre, según datos publicados la semana pasada por el portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) Boris Cheshirkov.