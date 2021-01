Rafael Amargo, muy dolido tras la traición de Irene y Chelo Chamorro

25/06/2019 Rafael Amargo, en una imagen de archivo. MADRID, 18 (CHANCE) Irene y Chelo Chamorro se sentaban el pasado domingo en "Viva la vida" para cargar tintas contra Rafael Amargo después de haber actuado en "Yerma". Según las hermanas, el bailaor habría incumplido su palabra y ni les habría pagado su trabajo en la obra durante un mes y medio ni tampoco el alojamiento, algo a lo que, según ellas, se habría comprometido cuando aceptaron actuar en el espectáculo. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Irene y Chelo Chamorro se sentaban el pasado domingo en "Viva la vida" para cargar tintas contra Rafael Amargo después de haber actuado en "Yerma". Según las hermanas, el bailaor habría incumplido su palabra y ni les habría pagado su trabajo en la obra durante un mes y medio ni tampoco el alojamiento, algo a lo que, según ellas, se habría comprometido cuando aceptaron actuar en el espectáculo.



Amargo, indignado, no tardaba en entrar por teléfono en el programa presentado por Emma García para desmentir estas declaraciones e intentar aclarar este nuevo frente abierto en su vida, que se suma a sus problemas legales - está a la espera de juicio por supuestos delitos de pertenencia a grupo criminal y tráfico de estupefacientes - a su enfrentamiento con su padre, con quien estuvo días sin hablarse y a su guerra con María Patiño y espacio presentado por ésta, "Socialité.



Horas después, tras actuar en "Yerma", podíamos hablar con el bailaor, que ofendido, ha querido dejar claro lo dolido que está con las hermanas Chamorro.



- CHANCE: Rafael un segundo, los titulares sobre ti no cesan, ahora se incorpora tu ex compañera Irene Chamorro.



- RAFAEL: Yo la quiero mucho, precisamente son ellas y la hermana las únicas que han cobrado, esta todo el mundo trabajando... es todo un despropósito, son las que mejor tratadas han estado, las únicas que sin cobrar nosotros ellas han cobrado, qué más quieren, cinco minutos de gloria.



- CH: Te has sentido utilizado y defraudado por ellas.



- RAFAEL: Me parece todo una broma, verdaderamente cómo quedan ahora ellas, yo lo he demostrado con papeles, a son de qué, di otra cosa que nos epoda demostrar, ahora cómo queda ella. Ya no puedo más, estoy con estos días tan difíciles con tantas cosas como tengo y ahora tienen que sacar ellas este titulillo. Ya está desmontado, cómo quedan ellas ahora.



- CH: Dicen que pagan el agua que bebían.



- RAFAEL: El agua hay una fuerte estupenda, donde beben todos los artistas, agua mineral maravillosa, divina que tiene este teatro que tiene una referencia exquisita. Si ellas no beben de la fuente qué hacemos. El agua de Madrid, del Canal de Isabel II está buenísima. Qué tontería.



- CH: ¿Vas a tomar medidas legales contra ellas?



- RAFAEL: No, yo las quiero.



- CH: ¿Van a rectificar?



- RAFAEL: Es que creo que deberían rectificar, deberían rectificar porque se van a retratar de la manera que son. Podrían haber ido a la televisión a presentar su disco no a hablar mal de un compañero. Primero de uno luego de otro, siempre hablando mal de alguien. Llevaban mucho tiempo sin trabajar profesionalmente en un escenario.



- CH: Tú las ayudaste.



- RAFAEL: Muchísimo, queríamos que fueran todos los amigos juntarnos y billete, billete... en todas las empresas del mundo la gente espera a que se acabe el mes y se cobra después, en televisión e cobra a 30, 60 y 90 días, aquí todavía todo el mundo no ha cobrado, hay que terminar, hacer números y cobrar. Ellas querían melón, tajada en mano. Fueron a la taquilla a pedir dinero, pero qué tiene que ver la taquilla... nada



- CH: El hospedaje también ha sido comentado.



- RAFAEL: Lo mejor que tienes que hacer tú es preguntarles a los demás compañeros, cuando escuches a cinco o seis se retratan. Aquí cada uno sabe sus condiciones, si tienes casa en Madrid yo no me puedo hacer cargo de la casa y a los 15 días me dice me he quedado sin casa, ese es su problema. Porque las quiero les busco la casa cerca del teatro de la Latina y no querían porque había no sé qué... estaba cerca del teatro y todo, pero a lo mejor...



- CH: Ellas eran conscientes de que iban a cobrar.



- RAFAEL: Cuando todo el mundo, están todos esperando. Pregunta ahora, ellas quieren melón, tajada en mano, tienen que venir con las mismas condiciones de todo el mundo y no quererlas cambiar. Tienen que ser agradecidas, se les ha pagado más que a nadie, se les ha tratado maravillosamente bien. De 20 días los cuatro primeros días no trabajaron porque no tenían un documento, el ultimo porque no, primero que cumplan con su contrato que les ha faltado días por trabajar y se lo he pagado entero porque no quiero problemas. Todo con cariño, no se puede amenazar, yo no le tengo miedo a nadie, hago las cosas de corazón sobre todo con ellas que las quiero mucho.



- CH: ¿Les volverías a ayudar?



- RAFAEL: No, tropezar con la misma piedra no.



Además, Amargo no ha dudado en ayudar a un chico que se rebaló en la nieve mientras él nos atendía y, muy solícito, le ha levantado del suelo con esfuerzo y demostrando su cercanía con el público. ¡Dale al play y no te pierdas el momento!