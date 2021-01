18/01/2021 Primeras palabras de Fabiola Martínez tras su separación de Bertín Osborne. MADRID, 18 (CHANCE) La separación de Bertín Osborne y Fabiola Martínez se ha convertido en la noticia no ya de la semana, sino posiblemente del año. Y es que el presentador y la venezolana, que llevaban dos décadas de relación y 14 años de matrimonio, formaban una de las parejas más estables del panorama mediático de nuestro país y su ruptura nos ha dejado a todos con el corazón un poco encogido. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



La separación de Bertín Osborne y Fabiola Martínez se ha convertido en la noticia no ya de la semana, sino posiblemente del año. Y es que el presentador y la venezolana, que llevaban dos décadas de relación y 14 años de matrimonio, formaban una de las parejas más estables del panorama mediático de nuestro país y su ruptura nos ha dejado a todos con el corazón un poco encogido.



Ayer era Bertín el que salía al paso de los rumores, al emitir un comunicado para confirmar su separación y echarse la culpa del fin de su matrimonio por lo complicado que resulta la convivencia diaria con él. El cantante desmentía, además, la existencia de terceras personas por ninguna de las dos partes y pedía respeto para sus hijos, menores, en estos difíciles momentos.



Ahora, ha sido Fabiola la que ha dado la cara y, muy entera y tan amable como siempre, ha hablado por primera vez tras su sorprendente separación de Bertín. Con muy buen aspecto, y demostrando una deferencia con los medios de comunicación digna de aplaudir, la venezolana ha salido a las puertas de su domicilio para pronunciar sus primeras palabras - llenas de tranquilidad - y contarnos cómo se encuentra en estos complicados momentos.



Muy entera, la modelo nos ha contado que se encuentra "bien" y que "su momento de dolor y pena" ya lo pasó antes de que su ruptura, después de 20 años de relación, se hiciese pública.



Después de superar varias crisis, Fabiola confiesa que esta vez "es la definitiva" y, por eso, "los niños ya lo saben". "Carlos incluso se ha alegrado porque discutíamos mucho", ha confesado la venezolana sobre qué le han dicho sus hijos sobre esta inesperada separación.



Acerca de cómo se tomaron las hijas de Bertín - Alejandra, Eugenia y Claudia Osborne - su ruptura, la modelo confiesa que "sorprendidas en un principio", pero poco a poco han asumido que no hay vuelta atrás en el que parecía ser uno de los matrimonios más felices y estables del famoseo patrio.



Más sincera que nunca, Fabiola no ha evitado ningún tema y ha desvelado que "no sabía" lo que Bertín iba a poner en el comunicado con el que confirmó su ruptura, pero que él la llamó para comentarle que lo iba a enviar para cesar con las especulaciones. "Ha sido muy generoso echándose la culpa", ha asegurado tras las declaraciones del artista sobre su separación, antes de señalar que "por mi parte no ha habido terceras personas y pienso que por parte de él tampoco".



"Me molestaría que saliese algo que no supiese hasta el momento", pero "estoy preparada para todas las informaciones que puedan salir sobre nosotros", ha confesado la venezolana, que sabe que a partir de ahora sus pasos y los de Bertín se seguirán con lupa.



Asegurando que "la prioridad ahora soy yo" y "en esta vida no es todo por dinero", Fabiola confirma que está lista para afrontar todas las informaciones que podrían salir en los próximos días "para ganar dinero". "Por eso no contesté al mensaje de un periodista después de que Bertín mandase el comunicado. No se ni como estaba", ha revelado.



Con fuerzas para afrontar el futuro y después de asegurar que la Fundación Bertín Osborne "continúa con los dos al frente", Fabiola nos adelanta sus planes más inmediatos: "Voy a estudiar un Máster en Dirección de Empresas y Coaching, para ponerlo en práctica en la fundación".