Portaltic.-El proyecto de un estándar abierto para descentralizar Twitter

06/05/2020 Twitter POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA TWITTER/TWITTER



MADRID, 18 (Portaltic/EP)



Twitter eliminó la semana pasada la cuenta del presidente de Estados Unidos Donald Trump de su red social, una decisión que ha abierto un debate mayor sobre el poder de un solo individuo o corporación sobre la conversación pública global, lo que ha llevado a la propuesta de un estándar abierto y descentralizado para las redes sociales.



Bluesky es una visión, por ahora en sus fases iniciales de desarrollo, de un estándar abierto y descentralizado para las redes sociales. Fue anunciado a finales de 2019, y la semana pasada, el CEO de Twitter, Jack Dorsey, hizo hincapié en la necesidad de dicho protocolo tras lo que él considera "un precedente peligroso": la decisión que tomaron varias plataformas sociales de bloquear e incluso eliminar la cuenta de Trump tras el asalto al Capitolio.



"Enfrentamos una circunstancia extraordinaria e insostenible que nos obligó a enfocar todas nuestras acciones en la seguridad pública. El daño offline como resultado del discurso online es demostrablemente real, y lo que impulsa nuestra política y cumplimiento sobre todo", ha explicado el directivo en su perfil en la red social.



No obstante, dicha decisión, asegura Dorsey, "tiene significativas ramificaciones", quien siente que "una prohibición es un fracaso para promover una conversación saludable", ya que "limita el potencial para la aclaración, la redención y el aprendizaje".



Más aún, Dorsey cree que "sienta un precedente peligroso: el poder que un individuo o corporación tiene sobre una parte de la conversación pública global". Por ello ha destacado en su Bluesky, una propuesta de estándar para las redes sociales, en el que se incluirá Twitter, abierto y descentralizado.



Bluesky se inspira en Bitcoin y en lo que para Dorsey representa: una tecnología que no está controlada ni influenciada por un solo individuo o entidad, basado además en la transparencia y la responsabilidad, y del que Twitter será un cliente.



Este estándar proveería de una capa subyacente a la conversación pública, que permitiría descentralizar la toma de decisiones y en última instancia, dar más voz a las comunidades marginales de Internet, con nuevas técnicas de moderación que evitarían la radicalización, como han señalado investigadores de este proyecto a TechCrunch.



Según Dorsey, obligaría, además, a construir algoritmos de recomendación abiertos que promuevan una conversación saludable, en lugar de dirigir la atención del usuario, e incluso a ser más innovadores.



Desarrollar este estándar, no obstante, llevará tiempo. El directivo ha confirmado que siguen contratando gente para el equipos que trabaja en él. "Se necesitarán muchos años para desarrollar un estándar descentralizado sólido, escalable y utilizable para las redes sociales", apuntó en 2019.