Portaltic.-Apple ya prueba la pantalla de un iPhone plegable, pero no se espera que llegue en 2021

MADRID, 18 (Portaltic/EP)



Apple ha iniciado las pruebas de la pantalla flexible que ha diseñado, aunque entre los planes de la compañía para el año 2021 no entraría el lanzamiento de un iPhone plegable ya que por el momento no tendría disponible un prototipo del dispositivo.



La pantalla para 'smartphones' plegables de Apple tiene una bisagra más invisible que la que presentan los dispositivos de compañías como Samsung, como ha informado una fuente próxima a estos trabajos a Bloomberg. La electrónica estaría ubicada detrás de la pantalla.



La compañía de Cupertino tiene por el momento un prototipo de pantalla, no de 'smartphone' plegable, y ya prueba su resistencia, aunque no parece haber planes para lanzar próximamente un iPhone con estas características.



Por el contrario, Apple ya estaría inmersa en las novedades de hardware que presentará este año. En el caso de iPhone, no habría grandes cambios respecto a los modelos de 2020, e incluso se considera una versión 'S', es decir, un dispositivo nuevo pero con pocas actualizaciones.



Pese a ello, la compañía trabaja en un sistema de lectura de huellas dactilares bajo la pantalla, similar al sistema que ya emplean algunos teléfonos Android. Su introducción en un iPhone no eliminaría el sistema de reconocimiento facial FaceID.



La compañía también planea lanzar este año un nuevo iPad Pro con pantalla MiniLED y mejor procesador, y un nuevo iPad Air. Estas novedades se complementarían con la nueva línea de ordenadores portátiles MacBook Pro, que llegarán con carga inalámbrica MagSafe.