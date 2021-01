Perú.- Keiko Fujimori anuncia que indultará a su padre si es elegida presidenta de Perú en las próximas elecciones

25/11/2020 La líder del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori. POLITICA EL COMERCIO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



La candidata a la Presidencia de Perú y líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha confirmado este domingo que en caso de lograr el triunfo en las próximas elecciones del 11 de abril indultará a su padre, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), en prisión por las masacres de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992).



"Después de lo que nos ha tocado vivir, yo estoy a favor de un indulto a mi padre y prefiero decirlo así abiertamente, como lo dije abiertamente cuando estuve en contra y defendí una salida legal", ha revelado Fujimori, quien en caso de no lograr llegar a la Casa de Pizarro solicitará el perdón a su nuevo inquilino.



En el último año la defensa y la familia de Alberto Fujimori han estado intentando su excarcelación por motivos humanitarios y esgrimiendo que la pandemia del coronavirus podría resultar fatal para su precario estado de salud, mientras se enfrenta a una nueva posible condena, en esta ocasión por su responsabilidad en la esterilización forzosa de unas 375.000 personas.



Fujimori recibió un indulto humanitario a finales del año 2017 por el entonces presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, aunque menos de un año después, en octubre de 2018, fue anulado por el Tribunal Supremo, puesto que era incompatible con las obligaciones del Estado peruano en relación a las leyes internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).



Por otro lado, Fujimori ha preferido no "declarar nada" acerca de la investigación que se está llevando en su contra por un supuesto delito de lavado de dinero en relación a unas donaciones ilegales por parte de la constructora brasileña Odebrecht a sus campañas electorales de 2011 y 2016 a cambio de favores políticos.



"No voy a declarar nada sobre el proceso, solo mencionar que ha habido un análisis pericial de cinco peritos de oficio hecho a diez años de nuestra contabilidad de nuestro esposo y mío, y el resultado es que no existe desbalance patrimonial", ha zanjado Fujimori en declaraciones a la cadena peruana América Televisión.



En cuanto a la agitada situación política que vive Perú, con cuatro presidentes en los últimos cuatro años, Fujimori ha señalado que su partido, Fuerza Popular, "cayó en el círculo vicioso de la confrontación", impidiendo así que se pudieran hacer muchas de las cosas que habían sido planificadas.



"Creo que somos muchos los políticos que hemos tenido responsabilidad de lo ocurrido", ha admitido Fujimori, cuyo partido, que llegó a ser nosotros mayoría en el Congreso, "dio todas las facultades que el Gobierno de Kuczynski y (Martín) Vizcarra solicitaron".



George Forsyth, candidato por el partido conservador Restauración Nacional, continúa liderando la intención de voto (17 por ciento) de cara a las elecciones presidenciales del 11 de abril en Perú, un punto por debajo de la previsión de diciembre, según la encuesta de Ipsos Internacional publicada por el diario 'El Comercio'. La segunda vuelta, de ser necesaria, se celebraría el 6 de junio.



La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sería la segunda en preferencia con un 8 por ciento de respaldo, un punto más que en diciembre. El tercer lugar se lo disputan Verónika Mendoza (Nuevo Perú), y Julio Guzmán (Partido Morado), con un 7 por ciento.



La encuesta de Ipsos revela además que cuatro candidatos destacan por el porcentaje de encuestados que aseguran que no les votarían: Ollanta Humala (73%), Keiko Fujimori (71%), César Acuña (62%) y Julio Guzmán (52%).