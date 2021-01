Panel de revisión OMS critica demoras de la organización y de China

GINEBRA, 18 ene (Reuters) - Un panel independiente que revisa el manejo global de la pandemia de COVID-19 dijo el lunes que los funcionarios chinos podrían haber aplicado medidas de salud pública más firmes en enero y criticó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) por no declarar una emergencia internacional hasta el 30 de ese mes.

En un informe provisional, el panel de expertos, encabezado por la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark y la ex presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, dijo: "El sistema mundial de alerta de pandemia no es adecuado para su propósito".

Además, agregó: "La Organización Mundial de la Salud no ha tenido suficiente fuerza para hacer el trabajo".

Pidió un "reinicio global" y dijo que daría recomendaciones en un informe final a los ministros de salud en mayo.

