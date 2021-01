Oaktree, BlackRock estarían entre los grupos de bonistas de YPF

(Bloomberg) -- Fondos de inversión como Oaktree Capital Management y BlackRock Inc. se están organizando en dos grupos para negociar con YPF SA, luego de que la petrolera argentina propusiera un canje de deuda que les permitiría controlar las pérdidas, según personas familiarizadas con el asunto.

BlackRock, que forma parte de un consorcio de inversionistas con experiencia en mercados emergentes como Ashmore Group Plc e Invesco Ltd., recurrió al estudio de abogados White & Case LLP para asesorarse sobre las conversaciones, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información es privada. Los representantes de las firmas declinaron hacer comentarios.

El otro grupo, que está siendo asesorado por las firmas de abogados Dechert LLP y DLA Piper LLP, está compuesto por fondos de crédito, incluido Oaktree de Howard Marks. Juntos, sus miembros poseen más de US$1.000 millones en bonos de YPF, incluido más de 30% de un tramo de deuda en particular, indicaron personas familiarizadas con el tema. En términos de capital total, es más pequeño que el grupo de White & Case, dijeron las personas. Un representante de Oaktree declinó hacer comentarios.

Los acreedores comenzaron a organizarse después de que el 7 de enero la petrolera argentina controlada por el Gobierno lanzo una propuesta de canje por alrededor de US$6.000 millones de deuda internacional, incluido un bono de US$413 millones con vencimiento en marzo. La oferta, por nuevos bonos sin pagos durante los próximos dos años, podría imponer pérdidas de valor presente neto cercanas a 20% en algunos de los bonos, según estimaciones.

“El Comité solicita a YPF que dirija sus esfuerzos a mejorar la consideración ofrecida a cambio de los viejos bonos 2021”, escribió Solomon Noh, abogado de Dechert, en una carta a YPF vista por Bloomberg. “Los miembros del Comité estarán disponibles para compartir sus puntos de vista sobre las posibles mejoras que podrían hacerse”.

YPF, incapaz de conseguir que el banco central le venda los dólares que necesita para realizar pagos de deuda a corto plazo y buscando impulsar la inversión para revertir años de caídas de producción, ofreció tres nuevos bonos que no pagarán intereses hasta 2023 a cambio de siete bonos. Ninguno de los grupos planea aceptar la oferta y su enfoque principal, por ahora, es trabajar con la empresa en un mejor acuerdo, dijeron las personas. Los dos grupos están en contacto y eventualmente podrían combinarse, dijeron algunas de las personas.

El canje propuesto se produce cuatro meses después de que el banco central exigió que las empresas con más de US$1 millón en pagos mensuales de deuda hasta marzo encuentren una manera de retrasar esas obligaciones. Si bien los acreedores anticiparon una renegociación de la deuda a corto plazo, la decisión de canjear todos los bonos internacionales de YPF fue una sorpresa, dijeron las personas.

Nota Original:Oaktree, BlackRock Are Said to Be Among YPF Creditors Organizing

©2021 Bloomberg L.P.