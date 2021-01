Nueva York critica al Gobierno por ampliar la elegibilidad sin más vacunas

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. EFE/EPA/JUSTIN LANE/Archivo

Nueva York, 18 ene (EFE).- El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, criticó este lunes al Gobierno federal por ampliar la elegibilidad de vacunación contra la covid a los mayores de 65 años sin ampliar la distribución de nuevas dosis y pidió a Pfizer que les permita adquirir las inyecciones directamente.

En una rueda de prensa, Cuomo criticó duramente al secretario de Salud de la Administración saliente, Alex Azar, al que acusó de "defraudar" la confianza pública y "crear caos" al recomendar vacunar, no solo a todo el personal sanitario, sino a los mayores de 65 años, sin ampliar el número de dosis asignadas a cada estado.

"El Gobierno federal ha incrementado la elegibilidad de manera dramática, pero no ha aumentado la disponibilidad de dosis", explicó Cuomo, quien recordó que el Ejecutivo federal ha creado unas expectativas falsas y que no se han recibido nuevas inyecciones y que a este ritmo llevará siete meses para vacunar a los mayores.

Unos 7 millones de neoyorquinos son ahora parte de la población prioritaria para recibir la vacuna contra la covid-19, pero el estado ha recibido 50.000 dosis menos esta semana que la anterior.

Cuomo envió una carta a Azar para transmitir sus quejas y aseguró que hasta ahora el Gobierno federal ha sido "incompetente" a la hora de coordinar la distribución de las esperadas vacunas, que centraliza Washington y que los estados tienen la responsabilidad de administrar.

El gobernador de Nueva York dijo este lunes que ha solicitado a la farmacéutica Pfizer, fabricante de una de las dos vacunas aprobadas por Estados Unidos, que les permita adquirir las dosis directamente.

Cuomo ha elegido a Pfizer y no a Moderna para esta petición, porque la primera no ha sido parte del programa federal Operación Warp Speed, que ha financiado la investigación y producción de algunas de las candidatas.