Nigeria.- Nigeria bombardea posiciones de Estado Islámico tras su ataque contra una base militar en Borno

13/12/2020 Soldados nigerianos POLITICA AFRICA NIGERIA KYLE M. ALVAREZ / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El Ejército de Nigeria ha bombardeado posiciones del grupo yihadista Estado Islámico en África Occidental (ISWA) en respuesta a un ataque lanzado el viernes contra una base militar en Borno (noreste) que se habría saldado con varios militares desaparecidos.



El portavoz del Ejército, John Enenche, ha asegurado que la ofensiva de ISWA contra la base de Marte fue "repelida con éxito" y ha destacado que las Fuerzas Armadas "han eliminado a numerosos terroristas que intentaron reforzar a sus colegas en el ataque".



Así, ha manifestado que helicópteros de la Fuerza Aérea atacaron vehículos artillados de los yihadistas y "alcanzaron con precisión" sus objetivos. "Muchos otros terroristas fureon arrasados en posteriores ataques de los helicópteros contra los elementos de ISWA que se daban a la fuga", ha añadido.



"Las Fuerzas Armadas de Nigeria, operando en concierto con otras agencias y socios de seguridad, mantendrán su ofensiva contra los enemigos de nuestra gran nación", ha apuntado Enenche, quien ha hecho hincapié en que "no se parará hasta que se haya restaurado la normalidad, no sólo en el noreste, sino en todas las partes en problemas en el querido país".



Fuentes militares citadas por el diario nigeriano 'Daily Trust' han señalado que varios soldados han sido dados por desaparecidos tras el ataque contra la base, situada en la cuenca del lago Chad y que habría sido tomada y saqueada por los yihadistas.



"Las tropas lo intentaron con firmeza y casi suprimieron la ofensiva, pero los insurgentes enviaron refuerzos. Las tropas no pudieron hacer frente a la mayor potencia de fuego de los insurgentes y tuvieron que abandonar sus posiciones", han señalado estas fuentes.



Tras ello, los atacantes saquearon las instalaciones y, si bien varios de los militares se han puesto en contacto con las autoridades desde los lugares a los que huyeron, varios de ellos siguen en paradero desconocido.



Por su parte, un grupo de civiles que quedó atrapado en el intercambio de disparos durante el asalto ha huido hacia la localidad de Dikwa, situada en los alrededores, para buscar refugio. El ataque contra la base tuvo lugar días después de otro similar pero a una escala menor, posiblemente para probar el estado de las defensas.



ISWA ha llevado a cabo varios atentados en Borno durante los últimos días en respuesta a la ofensiva lanzada recientemente por el Ejército contra el bosque de Alagarno, uno de sus bastiones en la zona.



En este sentido, el grupo ha dicho haber causado 30 bajas entre el personal del Ejército y la Fuerza Conjunta Civil de Traeas (CJTF) --una coalición de milicias de autodefensa creada en 2013 para luchar contra Boko Haram-- en sus últimas operaciones en Borno, según ha recogido SITE Intelligence Group, un organismo especializado en hacer seguimiento de los grupos terroristas.



Aunque el presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, llegó a dar por derrotado a Boko Haram y el Ejército ha intensificado sus acciones en la zona del lago Chad donde opera, lo cierto es que, tanto la facción que lidera Shekau como ISWA, han recrudecido en los últimos meses sus acciones. También han llevado a cabo ataques en Camerún, Chad y Níger.