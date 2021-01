Ministro uruguayo operado en Argentina regresa a su labor "en cuarentena"

En la imagen, el ministro del Interior de Uruguay, Jorge Larrañaga. EFE/Federico Anfitti/Archivo

Montevideo, 18 ene (EFE).- El ministro uruguayo del Interior, Jorge Larrañaga, quien fue sometido la semana pasada a una operación quirúrgica en Argentina, regresará este martes a su labor al tiempo que guarda cuarentena por haber regresado este fin de semana del país vecino.

"Agradezco el afecto recibido; me encuentro bien y desde ayer estoy en casa haciendo la cuarentena correspondiente. Mañana retomo el trabajo al frente del Ministerio con la limitación antedicha. Aprovecho para pedir a la población se siga cuidando y colaborando, por la Salud de todos", escribió este lunes el titular de Interior en su cuenta de Twitter.

Larrañaga se sometió el pasado 12 de enero a una operación quirúrgica en la espalda, que, según él mismo publicó en redes sociales, "salió muy bien", después de la polémica generada en su país.

El ministro fue intervenido en una operación programada desde hace algunos meses, según informó su cartera, por un "estrechamiento de columna lumbar".

La polémica se generó el día anterior a la intervención cuando los representantes de los gremios médicos de cirujanos de traumatología y columna vertebral de Uruguay confirmaron que en su país sí se practica la cirugía a la que debía someterse Larrañaga, quien previamente había dicho lo contrario.

"La Sociedad de Ortopedia y Traumatología del Uruguay y la Sociedad Uruguaya de Cirugía de la Columna Vertebral quieren dejar en claro e informar a la población que en Uruguay se realiza la técnica quirúrgica de columna mínimamente invasiva hace varios años tanto en el ámbito privado como el público", decía el comunicado.

Este texto había surgido en respuesta a la información facilitada por el Ministerio del Interior uruguayo, que decía que el titular de la cartera viajaría a Argentina para operarse por un problema de espalda, ya que en su país no se trataba dicho caso.

"Entendemos que cualquier ciudadano tiene derecho a operarse donde y con quien quiera. Independientemente de esto, no nos parece apropiado manifestar que: 'esta técnica no se realiza en nuestro país'", concluía el documento.

El comunicado fue también difundido en las redes sociales del Sindicato Anestésico Quirúrgico.

En noviembre de 2020, Larrañaga dijo en una entrevista al diario local El País que sufría de una obstrucción en la quinta vértebra lumbar.

"Pero al final, como incluso tenía que ir al exterior porque aquí no se hace esa intervención, no lo hice. Por eso es que a veces pueden verme medio encorvado, un poco más de la que es mi posición natural", afirmó en esa ocasión.

A la polémica médica se sumaron las críticas de ciudadanos sobre el cierre de fronteras actual en el país, que se mantiene hasta finales de mes y que impide que uruguayos o residentes accedan al país, salvo determinadas excepciones económicas o diplomáticas.