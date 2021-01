Miles de migrantes se dirigen a EEUU tras choque en Guatemala

(Bloomberg) -- Una caravana de unos 6.000 migrantes continuó el domingo su camino hacia la frontera sur de Estados Unidos luego de enfrentamientos con militares y policías en Guatemala.

Los migrantes fueron recibidos con palos y gas lacrimógeno en Chiquimula, Guatemala, cuando intentaban atravesar una barrera. Su objetivo es llegar a Estados Unidos, donde muchos creen que la administración del presidente electo, Joe Biden, suavizará el trato que hacia los migrantes.

“Decidí ir a Estados Unidos porque en mi país no hay trabajo, no hay nada”, dijo Carlos Flores de Honduras, según el diario Milenio. “Tengo que irme porque la pandemia y los huracanes causaron destrucción en mi país”.

El Instituto Nacional de Migración de México (INM), dijo que la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad se encontraban en alerta en el estado sureño de Tabasco, fronterizo con Guatemala, antes del esperado arribo de la caravana.

El año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador le prometió a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que detendría a los inmigrantes indocumentados, desplegaría una ofensiva a gran escala en la frontera sur de México y rechazaría a miles con la ayuda de la Guardia Nacional. Aún no está claro si la postura de López Obrador sobre la migración cambiará cuando Biden asuma el miércoles el cargo.

