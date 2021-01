México.- EEUU acusa a México de divulgar información "confidencial" sobre el caso Cienfuegos y critica su sobreseimiento

18/11/2020 El exministro de Defensa de México Salvador Cienfuegos (2012-2018). POLITICA CENTROAMÉRICA LATINOAMÉRICA MÉXICO INTERNACIONAL CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL / ZUMA PRESS / CONTACTOP



El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado este lunes a las autoridades de México de divulgar información "confidencial" sobre el caso del exsecretario de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos y ha criticado su sobreseimiento.



En un comunicado, las autoridades estadounidenses han cuestionado la publicación de una serie de documentos por parte de México sobre la investigación realizada por Estados Unidos contra Cienfuegos --que fue arrestado en 2020 por colaborar presuntamente con narcotraficantes-- y ha lamentado que lo sucedido vulnera el Tratado de Asistencia Legal Mutua entre los dos países.



Así, han puesto en tela de juicio que los dos estados "deban seguir compartiendo este tipo de informaciones", según la agencia de noticias Bloomberg. El Departamento estadounidense, que ha dicho respaldar sus pesquisas y los cargos presentados contra el general, ya trasladó hace un par de días al Gobierno mexicano su "decepción" por lo ocurrido.



Los cargos contra Cienfuegos fueron retirados en Estados Unidos a solicitud de México, adonde fue enviado en noviembre para ser precisamente investigado por las autoridades locales. Sin embargo, la Fiscalía mexicana ha decidido no abrir un proceso penal en su contra por considerar que no existe relación alguna entre el imputado y los delitos de narcotráfico de los que se le acusaban en suelo estadounidense.



El viernes, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el caso contra Cienfuegos fue "fabricado" en Estados Unidos y que no existen pruebas en su contra. Además, difundió un documento de 751 páginas de supuestas pruebas halladas en su contra por fiscales estadounidenses.



"Hacer pública dicha información viola el Tratado de Asistencia Legal Mutua entre México y Estados Unidos", ha indicado un portavoz del Departamento de Estado, que ha alertado de que "esto plantea dudas sobre si Estados Unidos puede seguir confiando en México para compartir informaciones que apoyen investigaciones" en el país.



Para Washington, los materiales entregados demuestran que, precisamente, el caso contra Cienfuegos estaba justificado. "Esos materiales también muestran que la información en la que se basó la acusación del general Cienfuegos se recopiló legalmente en Estados Unidos, en conformidad con una orden judicial estadounidense adecuada y en pleno respeto de la soberanía de México", ha dicho el portavoz.



"Un gran jurado federal de Estados Unidos analizó ese material y otras pruebas y llegó a la conclusión de que los cargos contra Cienfuegos estaban respaldados por pruebas", ha insistido.



MILES DE PÁGINAS CON PARTES TACHADAS



México divulgó el sábado miles de páginas de su propia investigación a Cienfuegos, pero gran parte de dicho material incluía fragmentos tachados.



El documento publicado por México fue entregado al ministro de Exteriores, Marcelo Ebrard, y señala que mientras Cienfuegos trabajaba para el Ministerio de Defensa ayudó y aceptó sobornos de la red de tráfico de drogas Patrón-Sánchez en el estado mexicano de Nayarit.



"La evidencia demostrará que recibió sobornos de la organización Patrón-Sánchez a cambio de proporcionar protección, paso seguro de narcóticos y armas a Ciudad de México e información sobre operaciones militares y policiales en México", recoge una carta dirigida a Ebrard en el comienzo del documento, que fue publicado por el Ministerio mexicano en su cuenta de Twitter.