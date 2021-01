Mesut Özil ve cumplirse "un sueño" con su previsto fichaje para el Fenerbahçe

EFE/ Will Oliver/Archivo

Estambul, 18 ene (EFE).- El alemán Mesut Özil, ex jugador del Real Madrid, dijo este lunes, tras llegar a Estambul con la intención de fichar para el Fenerbahçe, que con esa perspectiva ve cumplirse "un sueño".

El propio club, uno de los tres más exitosos de Turquía, anuncio hoy en su página web la llegada del futbolista germano en avión privado procedente de Londres, donde juega desde 2013 para el Arsenal.

Fue recibido esta madrugada en el aeropuerto de Atatürk por el director deportivo del Fenerbahçe, Emre Belözoglu, y el equipo de televisión del club.

"Estoy muy emocionado. Siempre he sido del Fenerbahçe. Para mí se cumple un sueño. Estoy deseando vestir la camiseta y espero que tenga éxito junto a mis compañeros de equipo", dijo Özil al Fenerbahçe TV.

También Belözoglu dio por hecho el fichaje al expresar su esperanza de que "se hará realidad una ilusión de infancia de Mesut y un sueño de todos los seguidores del Fenerbahçe".

"Tenemos delante dos o tres días, luego haremos todos juntos el anuncio oficial", señaló el director deportivo.

Özil llegó acompañado de su mujer, la actriz sueco-turca Amine Gülse, que posó ante las cámaras junto con la hija de ambos, Eda, al declarar: "Estoy feliz de que volvamos a nuestro país".

Según varios medios turcos, Özil firmará un contrato de 3,5 años, pero el club, que actualmente se mantiene en el segundo puesto de la Superliga turca, no ha dado detalles al respecto.

Mesut Özil, nacido en una familia turca en Gelsenkirchen (Alemania) en 1988, empezó su carrera en el FC Schalke y en 2010 fichó por el Real Madrid, antes de pasar al Arsenal en 2013, y hasta 2018 formó parte de la selección alemana.

Abandonó el equipo nacional alemán tras una polémica por haber posado en 2018 con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en lo que se interpretó como un respaldo político poco antes de las elecciones turcas.