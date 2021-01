16/01/2021 Mario Casas recibe su primera nominación a los Premios Goya. MADRID, 18 (CHANCE) El año no ha podido empezar mejor para Mario Casas. Y es que el actor acaba de ser nominado por primera vez a los Premios Goya como mejor actor por su papel en "No matarás". Un reconocimiento que llega después de años de ser ignorado por la Academia de Cine, a pesar de tratarse de uno de los intérpretes más poopulares de nuestro país. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 18 (CHANCE)



El año no ha podido empezar mejor para Mario Casas. Y es que el actor acaba de ser nominado por primera vez a los Premios Goya como mejor actor por su papel en "No matarás". Un reconocimiento que llega después de años de ser ignorado por la Academia de Cine, a pesar de tratarse de uno de los intérpretes más poopulares de nuestro país.



Su papel en el thriller psicológico de David Victori le está dando grandes alegrías al actor, que a esta nominación a los Goya suma la que ya obtuvo para los Premios José María Forqué - al final fue Javier Cámara por su papel en "Sentimental" quien se hizo con la estatuilla - y la de los Premios Feroz, que se celebrarán el próximo 6 de febrero y en los que Casas también opta a alzarse como mejor intérprete. Sin duda, podría ser la gran noche de Mario y la antesala perfecta para los grandes premios del Cine Español, que tendrán lugar el próximo 6 de marzo en Málaga.



Para conseguir su primer Goya, Mario se enfrenta a rivales de la talla del propio Javier Cámara - por "Sentimental" - Ernesto Alterio - por su papel en "Un mundo normal" - y David Verdaguer por "uno para todos".



Sin duda, la nominación ya supone un premio para el protagonista de "El practicante", que a pesar de ser un ídolo de masas y conseguir grandes éxitos tanto en televisión como en cine, no ha visto su trabajo reconocido por los miembros de la Academia. Hasta ahora, ya que el próximo 6 de marzo Mario podría lograr, con su primera nominación, su primer "Cabezón" como mejor actor.



El intérprete todavía no se ha pronunciado sobre esta nominación por su papel en "No matarás", donde interpreta a un joven llamado Dani que ha estado dedicado los últimos años al cuidado de su padre. Cuando este fallece, decide retomar su vida y conoce a una inquietante joven que le hace plantearse cosas que nunca hubiese llegado a imaginar. Un trabajo aplaudido por todos los críticos que le ha hecho merecedor, a sus 34 años y después de una larga trayectoria en cine, su primera nominación a los Premios Goya.



Mario está atravesando por un momento muy dulce tanto a nivel profesional como personal. Además de encadenar un proyecto con otro, el actor ha encontrado el amor en la actriz francesa Déborah François, a la que conoció rodando "El practicante" y con quien lleva un año de discreta relación.