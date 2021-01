Los Jazz y los Clippers dan una lección de juego en equipo, al revés que los Mavericks

El jugador de los New Orleans Pelicans Eric Bledsoe (d) y el de Sacramento Kings Buddy Hield (i) durante su partido. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Houston (EE.UU.), 18 ene (EFE).- Utah Jazz y Los Angeles Clippers mantuvieron sus respectivas rachas ganadoras gracias a su buena labor de equipo, lo contrario que Dallas Mavericks y Denver Nuggets, en una jornada de la NBA en la que, en el apartado individual, destacaron De'Aaron Fox, con sus 43 puntos para los Kings, y Luca Doncic, con 36 para Dallas, y en la que dos partidos fueron cancelados por los protocolos de seguridad ante la covid-19.

Ya son 16 los choques aplazados desde el inicio de la temporada.

En la victoria de los Jazz a domicilio por 105-109 ante los Denver, el base reserva Jordan Clarkson aportó 23 puntos, incluidos cuatro triples de ocho intentos, y encabezó el ataque de Utah.

La buena labor de equipo de los Jazz la revelan sus seis jugadores con números de dos dígitos, lo que les permitió superar la actuación individual del pívot serbio Nikola Jokic, de los Nuggets, que se quedó a las puertas de un triple-doble tras conseguir 35 puntos, 14 rebotes y nueve asistencias.

Pero el trabajo individual sigue sin ser la mejor fórmula para decidir partidos en la NBA y Utah lo entendió a la perfección, lo que le permitió alargar su racha ganadora a cinco triunfos consecutivos y mejorar a 9-4 su marca como líder destacado en la División Noroeste.

El alero Paul George acabó con 20 puntos y se unió a otros seis compañeros que superaron la barrera de los 10 tantos para ayudar a los Clippers a derrotar por paliza de 129-96 a los Indiana Pacers. Es su cuarta victoria consecutiva, su mejor racha ganadora en lo que va de temporada.

Dos jugadores que salieron del banquillo de los Clippers también consiguieron 20 puntos cada uno, el ala-pívot Marcus Morris Sr. y el escolta Luke Kennard, ambos con su mejores marcas individuales desde que comenzó la liga.

El alero estrella Kawhi Leonard llegó a los 17 tantos y también formó parte de la lista de los siete jugadores de los Clippers (10-4) que tuvieron números de dos dígitos.

Los Clippers (10-4), segundos en la Conferencia Oeste, a pesar de que tuvieron la ausencia del pívot titular español Serge Ibaka, baja por enfermedad, dominaron por completo en el juego interior al capturar 52 rebotes, por 33 de los Pacers.

El ala-pívot lituano Domantas Sabonis logró su undécimo doble-doble consecutivo y duodécimo en lo que va de temporada al aportar 19 tantos y 14 rebotes, además de seis asistencias y dos recuperaciones de balón.

Sabonis también tiene un triple-doble, el conseguido en el segundo partido de la nueva temporada.

El base esloveno Luka Doncic volvió a dar todo una exhibición de juego individual tras aportar un triple-doble de 36 puntos, incluidos 30 en la primera parte, 16 rebotes y 15 asistencias, pero su equipo, los Mavericks, perdió de local por 101-117 ante los Chicago Bulls.

El ala-pívot finlandés Lauri Markkanen aportó un doble-doble de 29 puntos y 10 rebotes que lo dejaron al frente de una lista de seis jugadores, incluidos tres reservas, que estuvieron por encima de los diez tantos e hicieron mejor labor de equipo que los Mavericks.

Lo mismo sucedió con los New Orleans Pelicans, que tuvieron al alero Zion Williamson al frente del ataque con una aportación de 31 puntos y vencieron a domicilio 123-128 a los Sacramento Kings para cortar racha perdedora de cinco derrotas consecutivas.

Fox consiguió un doble-doble de 43 puntos, 13 asistencias, cuatro rebotes y cuatro recuperaciones de balón, pero no impidió la derrota de los Kings (5-9), que perdieron el tercer partido consecutivo y el quinto en los últimos seis disputados.

Limitado a 14 tantos en una derrota de 38 puntos ante los Clippers dos noches antes, esta vez estableció su mejor marca profesional.

También los New York Knicks pusieron punto final a una racha de cinco derrotas consecutivas y lo hicieron con un triunfo sorpresa por 75-105 ante los Boston Celtics (8-4), que vieron el final de cinco triunfos consecutivos y perdieron el liderato de la Conferencia Este, que ahora les pertenece a Milwaukee Bucks (9-4).

El ala-pívot Julius Randle se erigió de nuevo en el líder de los Knicks al conseguir un doble-doble de 20 puntos, 12 rebotes, cuatro asistencias y tres recuperaciones de balón, que fueron superiores a los Celtics en todas las facetas del juego.

El escolta Jaylen Brown se mantuvo como líder encestador de los Celtics con 25 puntos, pero su equipo tuvo las peores marcas de la temporada en ataque y defensa.

La NBA siguió con las cancelaciones diarias de partidos por causa de los protocolos de salud y seguridad Covid-19 y esta vez los afectados fueron Washington-Cleveland y Oklahoma City-Philadelphia.