Lima conmemora los 486 años de su fundación, acosada por la pandemia

Lima es la región y la ciudad más poblada del Perú, con más de 10 millones de habitantes, un tercio de la población total del país y ha sido la más golpeada por la pandemia de la covid-19 y actualmente atraviesa una segunda ola de contagios con los centros de salud totalmente colapsados. EFE/ Luis González/Archivo

Lima, 18 ene (EFE).- La ciudad de Lima, capital de Perú, conmemora los 486 años de su fundación española, a seis meses de que el país cumpla el bicentenario de su independencia, y en medio de una segunda ola de la pandemia de la covid-19 que la golpea con dureza.

La Plaza de Armas de Lima fue el escenario principal de los actos de conmemoración encabezados por el alcalde, Jorge Muñoz, que incluyeron la colocación de una ofrenda de flores en un monumento en honor del inca curaca Taulichusco, el último que dirigió la zona antes de la llegada del conquistador español Francisco Pizarro.

El 18 de enero de 1535, Pizarro dictó su fundación oficial y en los siguientes tres siglos fue considerada la capital virreinal de América del Sur.

Tras la independencia de España, Lima fue capital de la nueva República y escenario de cruentos enfrentamientos de distintos caudillos políticos.

Sin embargo, en la época preinca, entre los siglos II-XII, hubo varios pueblos que se establecieron en el valle del río Rímac como las culturas Lima, Wari, Chancay y Pachacámac, que dejaron centros ceremoniales y vestigios que los supervivieron.

EN EL FOCO DE LA PANDEMIA

Después de izar las banderas peruana y de la ciudad, Muñoz explicó a la prensa que "estamos en una época distinta, estamos en medio de una pandemia, más que una celebración es una conmemoración pero con la alegría y el orgullo de sentirnos limeños".

Muñoz agregó que "nos toca ser conscientes que estamos dentro de una segunda ola, en situaciones muy complejas, y que tenemos que poner el máximo esfuerzo todos para salir adelante".

Lima es la región y la ciudad más poblada del Perú, con más de 10 millones de habitantes, un tercio de la población total del país, y por lo tanto ha sido la más golpeada por la pandemia de la covid-19 y actualmente atraviesa una segunda ola de contagios con los centros de salud totalmente colapsados.

El alcalde limeño opinó que "cuando uno está frente a una situación tan compleja como esta, cualquier medida que se tome está sujeta a fortalecer, mejorar o corregir", al ser consultado sobre las medidas adoptadas por el Ejecutivo para enfrentar los contagios, que superan el millón de casos y más de 38.500 fallecidos.

"Se han tomado algunas medidas, pero vemos que la ola sigue creciendo y estoy seguro que se van a tener que tomar algunas medidas más", añadió Muñoz en referencia a una probable nueva cuarentena en las regiones más afectadas.

Ante la postura de varios alcaldes distritales que piden el cierre de todas las playas de Lima y el vecino Callao, Muñoz afirmó que "hay que proteger a los ciudadanos" y que "si tenemos la evidencia (de contagios en balnearios), tenemos que tomar las medidas del caso".

SALUDOS DE PRESIDENCIA Y COMUNIDAD ANDINA

El burgomaestre destacó que "no podemos dejar de conmemorar el sentirnos orgullosos de ser peruanos, por ser limeños en particular" y recordó que "Lima es una ciudad con una mixtura de culturas a la vez, muchas culturas pero es una sola Lima, pujante, constituida por personas que son emprendedoras, luchadoras y que aman a su ciudad".

En el mismo sentido, la presidencia de la República, a cargo de Francisco Sagasti, compartió un saludo en Twitter en el que expresó que el aniversario de Lima "sea una oportunidad para demostrar nuestra resiliencia en tiempos de pandemia, sumando esfuerzos por una sociedad y un país más inclusivo y sostenible".

Por su parte, el secretario general de la Comunidad Andina, Jorge Pedraza, saludó igualmente a Lima y a los limeños por el 486 Aniversario de su fundación, a través de su cuenta en Twitter.

"Como secretario general de la Comunidad Andina expreso mi reconocimiento a la ciudad sede de nuestro organismo, que además me acoge desde hace dos años", dijo Pedraza.