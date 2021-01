La reacción de Makoke a la dura entrevista de Kiko Matamoros

01/12/2020 Makoke, en una imagen de archivo. MADRID, 18 (CHANCE) Kiko Matamoros se sentaba el pasado domingo en "Sábado Deluxe" para conceder una de las entrevistas más duras que ha dado en su extensa carrera televisiva. Claro y sincero como nunca, el colaborador hablaba sin tapujos de su adicción a la cocaína, de sus problemas económicos y de sus relaciones sentimentales. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Kiko Matamoros se sentaba el pasado domingo en "Sábado Deluxe" para conceder una de las entrevistas más duras que ha dado en su extensa carrera televisiva. Claro y sincero como nunca, el colaborador hablaba sin tapujos de su adicción a la cocaína, de sus problemas económicos y de sus relaciones sentimentales.



Además de asegurar que alguien relacionado con Makoke había querido asesinarle hace 15 años, Matamoros no tuvo inconveniente en cargar tintas una vez más contra la madre de su hija Anita, con quien actualmente no tiene relación. Así, insinuó que su exmujer compartía sus hábitos poco saludables, la acusó nuevamente de infiel y aseguró que él había pagado las dos casas que tiene la malagueña, propiedad de ambos pero a nombre de ella por un acuerdo verbal que la colaboradora ha incumplido.



Unas durísimas palabras con las que Kiko vuelve a poner a Makoke en el punto de mira y a las que la modelo no tardó en reaccionar. Así, mientras veíamos el polideluxe del colaborador, su exmujer compartió en Instagram varios mensajes de seguidores mostrándole tanto su apoyo como la incredulidad ante las declaraciones del padre de Anita Matamoros.



Así, en el primero de ellos, uno de sus fans le decía: "No doy crédito con lo que estoy viendo en "Sábado Deluxe". Es muy triste que un padre hable en esos términos de la madre de su hija... Estamos contigo @Makoke Sé lo gran persona que eres y buena madre. Que triste", añadiendo el hastag "El dinero no lo es todo". El segundo, en la misma línea que el anterior, también nostraba todo su apoyo a la colaboradora de "Viva la vida": "Yo tampoco doy crédito de lo que estoy viendo en "Sábado Deluxe". Es muy triste escuchar todo lo que estoy escuchando, pero estamos todos incondicionalmente contigo @Makoke Se que eres una bellísima persona, con un corazón gigantesco y vales muchísimo y además eres una buena madre".



Por el momento, esta ha sido la reacción de una Makoke atónita ante los últimos bombazos de Kiko, con el que compartió dos décadas de su vida. Anita, la hija que tienen en común, ha preferido guardar silencio, aunque suponemos que no será para nada un trago agadable para ella.



Y mientras, Marta López, novia del colaborador, ha querido mostrarle su apoyo y, a través de su cuenta de Instagram, ha dedicado a Kiko las siguientes palabras, con las que demuestra que está de acuerdo con su polémica entrevista. "Eres auténtico, valiente, único y con dos huevos bien puestos. Estoy orgullosa de ti. Te quiero", confesaba la modelo con un vídeo en el que se la veía de lo más cariñosa con el colaborador.