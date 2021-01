La pandemia deja huellas profundas en economía alemana, según el Bundesbank

Vista general de la sede del Bundesbank. EFE/Mauritz Antin/Archivo

Fráncfort (Alemania) 18 ene (EFE).- "La pandemia ha dejado huellas profundas en el 2020 en la economía alemana", que se contrajo un 5 % respecto al año anterior (5,3 % ajustados los efectos del calendario), según el Bundesbank.

En su boletín económico de enero, publicado este lunes, el Bundesbank dice que la contracción económica "casi llega a la dimensión del año 2009 cuando la economía se contrajo un 5,7 % como consecuencia de la crisis financiera y económica global".

Los sectores más afectados por la pandemia son los servicios en los que se produce un contacto cercano entre las personas, como la gastronomía o parte del comercio en tiendas, pero también la industria.

Los economistas del Bundesbank añaden en el boletín que la recuperación de la economía, que se había producido en el tercer trimestre, "se frenó en el último trimestre por el aumento de las infecciones y el endurecimiento de las medidas contra la pandemia".

La industria y la construcción, que son sectores menos afectados por las medidas de distanciamiento social, se han recuperado hasta noviembre y por ello la contracción económica no ha sido mayor.

La entrada de pedidos a las empresas alemanas superó en noviembre el nivel del cuarto trimestre de 2019, antes de que surgiera la pandemia, pero en un momento en el que la economía alemana se había estancado por la caída en el sector industrial.

La confianza empresarial ha mejorado en Alemania en diciembre pese al aumento de los contagios, lo que lleva a esperar a los expertos del Bundesbank que la prolongación de los confinamientos a comienzos de 2021 no impedirá demasiado la recuperación económica.

Pero si las infecciones no se reducen y los confinamientos contienen la actividad económica durante más tiempo o con más dureza, se podría producir "un revés notable", según el Bundesbank.

El mercado laboral alemán se ha mantenido "estable" pese a que las medidas para luchar contra la pandemia han sido más estrictas.

Los ERTE han aumentado en noviembre y diciembre, pero en una medida mucho menor que en primavera, y se concentran sobre todo en el sector de la hostelería y la gastronomía, así como el comercio minorista, que han tenido que cerrar.

La tasa de desempleo se situó en Alemania en diciembre en el 6,1 % de la población activa, después de que el número de desempleados haya caído durante tres meses consecutivos.