La covid deja al Oporto sin Oliveira, Evanilson y el colombiano Luis Díaz

Lisboa, 18 ene (EFE).- El Oporto suma más bajas por covid en su plantilla, ya que en las últimas horas se han confirmado los positivos del extremo colombiano Luis Díaz, el centrocampista luso Sérgio Oliveira y el delantero brasileño Evanilson.

A estas tres bajas hay que añadirle la ausencia del brasileño Otávio, que dio positivo la pasada semana y que no pudo jugar el pasado viernes el clásico contra el Benfica.

De esta manera, Sérgio Conceiçao tendrá que remodelar su once titular para el partido de semifinales de la Copa de la Liga que jugará mañana en Leiria frente al Sporting de Portugal.

Para el entrenamiento de hoy, Conceiçao podrá recuperar a tres jugadores que ya han pasado la cuarentena de covid: Meixedo (portero), Caraça (defensa) y el medio Fábio Vieira.

Por su parte, el Sporting de Portugal no contará por covid con el central portugués Luís Neto, el lateral izquierdo Nuno Mendes y el delantero esloveno Andraz Sporar.