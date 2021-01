La CE pide mantener abiertas las fronteras internas y acelerar la vacunación

EFE/EPA/JOHANNA GERON/Archivo

Bruselas, 18 ene (EFE).- La Comisión Europea (CE) reclamó este lunes que se mantengan abiertas las fronteras internas de la Unión Europea (UE), en un momento en que algunos países se plantean de nuevo la posibilidad de introducir restricciones y, ante el aumento de casos de coronavirus, pidió "acelerar" el proceso de vacunación.

"Recomendamos encarecidamente no cerrar las fronteras", dijo el vicepresidente de la CE, Maros Sefcovic, al término de una reunión telemática de los ministros de Asuntos Europeos, previa a la cumbre que los jefes de Estado y de Gobierno celebrarán el jueves para coordinarse ante la pandemia, donde este será uno de los temas sobre la mesa.

Sefcovic reconoció que "la situación en nuestros Estados miembros es extremadamente seria" y que "en algunos la situación empeora", por lo que dijo entender que "los países estén introduciendo distintas medidas sanitarias".

Pero pidió "coordinación" para "garantizar que respetamos absolutamente todos nuestros principios y nuestros derechos y tratados", en referencia a la libertad de libre circulación reconocida en la zona Schengen.

En la misma línea se expresó la secretaria de Estado de Asuntos Europeos de Portugal, Ana Paula Zacarías, cuyo país preside este semestre el Consejo de la UE.

"La ratio de infección pero las nuevas variantes del virus pone bajo cautela a algunos Estados miembros", dijo, pero pidió "mantener abiertas las fronteras internas de la Unión tanto como sea posible".

BÉLGICA SE PLANTEA CERRAR

Bélgica, donde coge fuerza la idea de cerrar el país a pesar de estar en mejor situación que sus vecinos, pidió hoy a los líderes europeos que aborden la cuestión.

"He continuado pidiendo un enfoque coordinado en la gestión de la Covid-19, especialmente en el ámbito de las fronteras. Bélgica quiere que se tome una decisión común en el Consejo Europeo del jueves", señaló en Twitter la ministra belga de Exteriores, Sophie Wilmes, tras la reunión de ministros europeos.

El mensaje de la jefa de la diplomacia de Bélgica llega después de que las autoridades sanitarias del Gobierno federal, tras una reunión celebrada este lunes, hayan trasladado al viernes una eventual decisión sobre el endurecimiento del acceso al país; es decir, un día después de la cumbre telemática sobre Covid de los líderes.

En la UE, actualmente hay controles fronterizos por la Covid-19 en Dinamarca, Finlandia, Noruega y Hungría.

Además, el cierre temporal de fronteras por motivos de terrorismo se aplica en Francia (que comenzó a hacerlo tras los atentados de París) y ahora se plantea reforzar las fronteras para evitar desplazamientos en esta tercera ola, así como en Suecia y Dinamarca. Y Austria y Alemania aplican controles desde 2016 para responder a los flujos migratorios tras la llamada "crisis de los refugiados".

ACELERAR VACUNACIÓN

Ante esta tercera ola, Sefcovic dijo que "la UE se enfrenta al gran reto que suponen las nuevas variantes, provocando nuevas expansiones del virus" y pidió "acelerar el proceso de vacunación y el suministro de las vacunas".

"Recibir las vacunas no es lo mismo que vacunar", dijo el vicepresidente de la CE", y los datos iniciales sugieren diferencias significativas entre los Estados miembros respecto al porcentaje de vacunación".

Sin embargo, Bruselas ha recibido en las últimas semanas críticas de los gobiernos europeos, que acusan a la CE de no haber comprado suficientes dosis a las farmacéuticas.

PASAPORTE DE VACUNACIÓN

Otro de los asuntos que discutirán los líderes europeos en la cumbre telemática del jueves es la propuesta de Grecia de tener un certificado de vacunación a nivel europeo para demostrar quién se ha inoculado el fármaco y poder así reactivar el turismo y la economía.

La CE dijo la semana pasada que se trata de "una buena idea", aunque Sefcovic matizó hoy que "la vacunación es voluntaria" y que "bajo ninguna circunstancia queremos crear una situación en la que a las personas que no se quieren vacunar o que no se pueden vacunar por razones médicas se les limiten sus derechos y libertades".

No obstante, sí se mostró favorable a que en una primera fase un certificado de vacunación podría ayudar a proporcionar más información a la Agencia Europea del Medicamento, siempre y cuando se respete la privacidad de los datos.