Italia.- Conte pide con "la cabeza alta" la confianza de los diputados ante una "crisis sin fundamento"

El primer ministro pide "ayuda"



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, encara este lunes el primero de los dos retos vitales que tiene por delante su gabinete, ante una Cámara de Diputados expectante en la que ha defendido que mantiene "la cabeza alta" pese a la crisis abierta por su socio Matteo Renzi, "sin fundamento" en su opinión.



Conte ha convocado dos cuestiones de confianza para pulsar la opinión de los legisladores de ambas cámaras después de que Italia Viva decidiese salirse de la coalición que compartía hasta ahora con el Movimiento 5 Estrellas (M5S) y el Partido Democrático (PD). Si sobrevive a la primera prueba de este lunes, el martes se enfrentará a una segunda en el Senado.



El primer ministro, que confía en la "ayuda" de socios externos para evitar la caída del Gobierno en plena pandemia de COVID-19, no ha ocultado su "malestar" por el momento elegido por Renzi, pero ha abogado por "pasar página". Así, se ha mostrado partidario de un "reinicio" en todos los sentidos.



Según Conte, la salida de Renzi ha provocado "consternación" en todo el país, pero ha defendido que no es momento de tirar la toalla. Sigue dispuesto a liderar Italia en esta "fase decisiva" y a "fortalecer" su equipo, para lo cual ha emplazado igualmente a la oposición a actuar de forma "constructiva", según la agencia Adnkronos.



Conte intentó convencer a Renzi con cambios de última hora en el plan de recuperación económica con fondos europeos y, ante los diputados, ha ofrecido un gobierno de "vocación europeísta" y dispuesto a hacer nuevas concesiones. En un simbólico gesto, ha renunciado al control de los servicios secretos.



ESCENARIO INCIERTO



Las perspectivas son más halagüeñas para Conte en la Cámara de Diputados que en el Senado, donde su mayoría se tambalea aún más. La caída del actual gabinete abriría un periodo de incertidumbre en Italia, en el que el actual primer ministro se vería obligado a negociar un nuevo equipo o dejar paso a una administración alternativa.



Opositores como Matteo Salvini, líder de la Liga, han pedido la convocatoria de elecciones anticipadas, algo que quieren evitar a toda costa el M5S y el PD, e incluso Italia Viva. Las encuestas sitúan al centro-derecha y a la Liga en particular como favoritos en caso de un adelanto electoral.