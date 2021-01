Georgieva destaca el alto grado de incertidumbre ante la segunda ola de la pandemia

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. EFE/EPA/ALESSANDRO DELLA VALLE/Archivo

Washington, 18 ene (EFE).- La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmó este lunes que "es muy importante reconocer un alto grado de incertidumbre" ante la segunda ola de la pandemia de covid-19 que sufren muchos países, con nuevas restricciones a la vista.

"Es muy importante reconocer el alto grado de incertidumbre en que operamos", dijo Georgieva en una rueda de prensa telemática, junto a la ministra sueca de Finanzas, Magdalena Andersson, con motivo del inicio del mandato de esta última como presidenta del Comité Internacional Monetario y Financiero, que asesora sobre políticas a la junta de gobernadores del FMI.

Georgieva señaló que, pese a un buen tercer trimestre, muchos países han sido golpeados en los últimos meses por la segunda ola de la pandemia, lo que ha llevado a imponer nuevas restricciones, con lo que consideró que es necesario "calibrar" el apoyo fiscal a las economías y, en algunos casos, aumentarlo.

"Estamos en un momento en que con las vacunas nos estamos moviendo hacia la aplicación de vacunaciones masivas, pero todavía no está hecho, y por esa razón recomendamos fuertemente a los Gobiernos que calibren el apoyo, dependiendo del progreso que hagamos para salir de la crisis sanitaria. Es determinante no retirarlo demasiado temprano y calibrarlo en términos de tamaño, conforme vamos avanzando", subrayó.

En ese sentido, hizo hincapié en que un objetivo muy importante de las medidas fiscales debe ser abordar "mejor" las partes más vulnerables de la economía.

"No podemos permitirnos retirar el apoyo prematuramente hasta que no veamos la crisis sanitaria desde el espejo retrovisor -indicó-. es importante que los Gobiernos dentro de su espacio fiscal, dentro de su capacidad, y por supuesto, reflejando las necesidades de sus economías estén ahí para garantizar que podemos sortear la crisis sanitaria hacia la recuperación".

"Y en el punto en que atravesemos la crisis sanitaria, tenemos que construir medidas de consolidación fiscal que nos permitan tener la fortaleza ante los futuros impactos que se produzcan", advirtió.

La pandemia de covid-19, que ha causado más de 95 millones de contagios en el mundo y más de 2 millones de muertos, según los datos de la Universidad Johns Hopkins, ha ocasionado la peor recesión en la economía mundial desde la Gran Depresión.