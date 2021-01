15/01/2021 Fútbol/Segunda.- (Previa) El Rayo busca escalar en Miranda tras la borrasca Filomena. El Rayo Vallecano visita este martes al Mirandés en Miranda de Ebro en partido aplazado de la jornada 21 de LaLiga SmartBank, tras el paso de la borrasca 'Filomena' que impidió a los vallecanos visitar a su rival. DEPORTES DEPORTES ESPAÑA EUROPA FÚTBOL COPA DEL REY MADRID DEPORTES RAYO VALLECANO



El Rayo Vallecano visita este martes al Mirandés en Miranda de Ebro en partido aplazado de la jornada 21 de LaLiga SmartBank, tras el paso de la borrasca 'Filomena' que impidió a los vallecanos visitar a su rival.



Quedará en la retina la imagen de jugadores del Rayo Vallecano ayudando a algunos conductores a salir de la nieve y el hielo dejados por 'Filomena' en la carretera, en su intento fallido de ir en autobús a Miranda de Ebro.



Se canceló el partido y, ahora, con permiso del tiempo, se podrá disputar un partido en el que el Rayo Vallecano busca tres puntos que les aúpen al cuarto puesto, una escalada deportiva que no precisa de nieve, hielo ni crampones ni piolets.



Eso sí, la plantilla del Rayo está, de nuevo, en pie de guerra y acusan al club de impagos y de saltarse la normativa anti coronavirus, con varios positivos dados antes del viaje a Miranda. Una situación que también jugará en Anduva.



A nivel deportivo, el Rayo está bien y el pasado sábado se cargó al Elche (2-0) en la Copa del Rey tras eliminar previamente al Haro. En LaLiga SmartBank, donde no juegan desde el día 2 de enero, enlazan dos victorias consecutivas y son quintos, con el cuarto puesto en mente si ganan.



El Mirandés, por su parte, eliminado ya de la Copa, se centra en sobrevivir en la competición doméstica, donde cayó en Logroñés (2-1), un rival directo, en la pasada jornada.



La voluntad es romper ya la mala racha de dos derrotas, pues también perdieron en casa ante el Albacete, colista, y no acercarse más a la zona roja si bien residente aún en la zona media de la tabla.