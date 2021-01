Fútbol/Primera.- (Pre) El Sevilla defiende Europa ante un Alavés herido y Elche y Valladolid buscan eludir el descenso

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El Sevilla, sexto clasificado de LaLiga Santander, defiende este martes en Mendizorrotza (21.30 horas) la última de las posiciones europeas ante un necesitado Deportivo Alavés, en una decimonovena jornada en la que el Elche quiere salir de los puestos de descenso a costa de meter en ellos al Real Valladolid (19.00 horas) y en la que Cádiz y Levante buscan dar un paso más (19.00 horas).



Sin tiempo para descansar tras avanzar con tensión a los octavos de final de la Copa del Rey, después de necesitar una prórroga ante el Leganés (0-1), los de Julen Lopetegui retoman la competición doméstica para tratar de dejar atrás la derrota entre semana en el Wanda Metropolitano (2-0).



Así, los nervionenses marchan sextos con 30 puntos, a dos de la zona 'Champions' y con tres sobre el sobre el Granada, el primero de los aspirantes a los puestos continentales -con un partido más-. Sólidos a domicilio pese a la derrota en Madrid, intentarán repetir la victoria del año pasado (0-1) con la sensible baja de última hora de Diego Carlos por coronavirus.



Enfrente, el cuadro sevillista se topará con un rival hundido tras ser goleado y eliminado en el torneo del 'KO' por el Almería (5-0) en el primer partido de Abelardo Fernández, que vuelve a Mendizorrotza para relevar a Pablo Machín y con el objetivo de reconducir el rumbo del equipo en LaLiga.



Y es que los babazorros, recuperan al capitán Laguardia, pero que no podrán contar con el lesionado Rodrigo Ely y que tienen la duda del tocado Lucas Pérez, han sumado un solo punto en las últimas tres jornadas y son decimosextos (18) con solo dos unidades de renta sobre la zona de quema. El 'Pitu' parece que volverá a la defensa de cuatro



ELCHE Y VALLADOLID SE JUEGAN LA ÚLTIMA PLAZA DE DESCENSO



En el José Zorrilla, Real Valladolid (18) y Elche (16), el último de los equipos en la zona de salvación y el primero de los del descenso respectivamente, dirimirán quién dormirá esta semana en las posiciones de peligro después de experimentar una suerte dispar el fin de semana en Copa; con los pucelanos superando a la Peña Deportiva (1-4), y el cuadro ilicitano despidiéndose ante el Rayo Vallecano (2-0).



En LaLiga, los de Sergio González esperan volver a hacerse fuertes en casa en un duelo directo para coger aire después de perder ante el FC Barcelona y el Valencia, quedándose en ambos sin marcar además, mientras que los de Jorge Almirón, con dos partidos menos, han dejado atrás su buen comienzo de temporada y arrastran ya 11 jornadas sin ganar, una racha que les acompaña desde el pasado 23 de octubre.



Ambos llegan a la cita, además, con las enfermerías llenas. Alcaraz y Fede San Emeterio han regresado al trabajo en un Valladolid que seguirá sin contar con los lesionados Marcos André, Janko, Carnero, Marcos André y Javi Sánchez, más El Yamiq y Jota por coronavirus, y el sancionado Bruno.



En los franjiverdes, tres piezas claves como Fidel Chaves y Tete Morente, por lesión, y Marcone, por sanción, no estarán en un equipo que tiene no llegarán a tiempo en un equipo que se mantiene pendiente de Dani Calvo, Guido Carrillo, Lucas Boyé y Diego González, aunque podrá dispone de su gran fichaje invernal, el colombiano Johan Mojica.



Por último, el Cádiz (23) tratará de olvidar su tropiezo copero en Girona (2-0) ante un Levante (21) que necesitó una tanda de penaltis para eliminar al Fuenlabrada. Cadistas y granotas navegan por la zona templada de la tabla, pero no pueden descuidarse si no quieren verse envueltos en problemas.



Los de Álvaro Cervera, que tendrá las bajas de Fali, Luismi Quezada, Marcos Mauro, José Mari, Akapo, Augusto Fernández y Espino, han alzado el vuelo después de tres jornadas puntuando culminadas con un triunfo ante el Alavés (3-1), mientras que el cuadro de Paco López han firmado tres victorias en sus últimos cinco duelos ligueros, la última de ellas ante el Eibar (2-1).



--PROGRAMA DE LA JORNADA 19 EN LALIGA SANTANDER.



Martes 19.



Cádiz - Levante. Del Cerro Grande (C.Madrileño) 19.00 horas.



Real Valladolid - Elche. Jaime Latre (C.Aragonés) 19.00 horas.



Alavés - Sevilla. Díaz de Mera Escuderos (C.C-manchego) 21.30 horas.



-Miércoles 20.



Getafe - Huesca. Medié Jiménez (C.Catalán) 19.00 horas.



Real Betis - Celta. Martínez Munuera (C.Valenciano) 21.00 horas.



Villarreal - Granada. Pizarro Gómez (C.Madrileño) 21.30 horas.



-Jueves 21.



Valencia - Osasuna. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 19.00 horas.



Eibar - Atlético. Melero López (C.Andaluz) 21.30 horas.



-15 de diciembre.



Real Madrid - Athletic Club 3-1.



-16 de diciembre.



FC Barcelona - Real Sociedad 2-1.