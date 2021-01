Fútbol.- Phil Neville deja la selección inglesa femenina para dirigir al Inter Miami de Beckham

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El inglés Phil Neville se convirtió este lunes en el nuevo entrenador del Inter Miami, propiedad de su compatriota y excompañero David Beckham, horas después de confirmar su marcha como responsable de la selección femenina de su país.



El exdefensa había anunciado el pasado mes de abril que dejaría el banquillo del combinado nacional en julio de 2021 y antes de afrontar los Juegos de Tokio, pero se despidió definitivamente este lunes, aunque no fue hasta horas después cuando se hizo oficial su nuevo destino.



"Estoy encantado por esta oportunidad de entrenar al Inter Miami. Es un club muy joven con muchas promesas y ventajas, y estoy comprometido a desafiarme a mí mismo, a mis jugadores y a todos los que me rodean para crecer y construir una cultura de fútbol competitiva de la que todos podamos estar orgullosos", apuntó Neville en la web del conjunto de Florida.



En su nuevo club, Phil Neville se va a reencontrar con David Beckham con el que compartió vestuario en el Manchester United, equipo del que ambos fueron canteranos y con el que conquistaron varios títulos, incluida la Liga de Campeones de la temporada 1998-1999.



"Conozco a Phil desde que ambos éramos jóvenes en la academia del Manchester United. Compartimos el ADN futbolístico después de haber sido entrenados por algunos de los mejores líderes de este deporte, y son esos valores los que siempre he querido que se transmitan a través de nuestro club", señaló Beckham, copropietario del Inter Miami, que concluyó décimo en su primera temporada en la Conferencia Este de la MLS en 2020.



Por su parte, la Federación Inglesa (FA) indicó que "en breve" nombrarán un entrenador que se haga cargo de la selección de forma "interina" hasta que la neerlandesa Sarina Wiegman, elegida la sustituta de Neville el pasado verano, se haga ya con el puesto oficialmente después de los Juegos Olímpicos de Tokio donde dirigirá a la selección de su país.