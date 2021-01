Fernando Trueba: "Es un honor representar al cine colombiano en los Goya"

El director Fernando Trueba. EFE/Juan Herrero/ Archivo

Madrid, 18 ene (EFE).- Ganador de un Oscar por "Belle Époque" y de nueve premios Goya, el director, guionista y productor español Fernando Trueba aseguró hoy que "es un honor representar a Colombia" en los próximos premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, con "El olvido que seremos", nominada a mejor película iberoamericana

Basada en el libro homónimo de Héctor Abad Faciolince, "El olvido que seremos" rinde tributo al padre del escritor, Héctor Abad Gómez, médico y activista a favor de los derechos humanos en el Medellín de los años 70 y los 80, asesinado por los paramilitares en 1987.

La cinta, que también representará a Colombia en los Oscar, competirá en esa categoría con "El agente Topo" (Chile), "La llorona" (Guatemala) y "Ya no estoy aquí" (México) en la ceremonia de los Goya que se celebrará el 6 de marzo en Málaga (sureste de España).

Trueba recordó el accidentado recorrido que ha tenido hasta ahora la película, que aún no ha llegado a las salas de cine, debido a la pandemia.

"La acabamos en febrero y nos seleccionaron para un Cannes que no existió", ironizó para añadir: "Se habló de estrenar en marzo próximo, pero supongo que ahora se atrasará, no lo sé, en Estados Unidos los cines siguen cerrados, habrá que ir viendo, al menos las vacunas son una luz al final del túnel".

Trueba se mostró esperanzado con que, cuando mejore la situación epidemiológica, el público regrese a las salas de cine.

"La gente va a tener muchas ganas de ir al cine, de salir, de recuperar el tiempo perdido", opinó, "quizá algunos tarden más por miedo y otros cambien el chip y solo vean películas en casa, pero creo que la experiencia colectiva en salas es demasiado bonita para que desaparezca, y hay que recordar que las salas no están siendo lugar de contagio".

En todo caso, confesó que está deseando entregar la película al público. "Un director siempre tiene ganas de que la película se estrene y pertenezca a los espectadores, es una liberación y un momento mágico".