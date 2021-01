20/10/2009 Fallece el marido de Mayra Gómez Kemp, Alberto Berco, a los 91 años. MADRID, 18 (CHANCE) Mayra Gómez Kemp está viviendo uno de los días más complicados y duros de su vida. Su marido, Alberto Berco, acaba de fallecer en Madrid, a los 91 años de edad. Una triste noticia adelantada por exclusiva por la revista "Semana" y que desde Chance hemos podido confirmar tras hablar con la presentadora, que está absolutamente devastada ante el fallecimiento del amor de su vida, con el que llevaba casada 47 años. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Mayra Gómez Kemp está viviendo uno de los días más complicados y duros de su vida. Su marido, Alberto Berco, acaba de fallecer en Madrid, a los 91 años de edad. Una triste noticia adelantada por exclusiva por la revista "Semana" y que desde Chance hemos podido confirmar tras hablar con la presentadora, que está absolutamente devastada ante el fallecimiento del amor de su vida, con el que llevaba casada 47 años.



Tal y como nos ha confesado Mayra, su marido murió entre sus brazos hace poco más de una hora, de un fallo al corazón que Alberto no ha podido superar. El actor será incinerado mañana, pero la venezolana no acudirá al tanatorio a darle su último adiós, completamente destrozada como se encuentra tras este duro e inesperado golpe.



Pese a que no tuvieron hijos, la presentadora quiere a las hijas que Alberto tuvo fruto de una relación anterior, como si fuesen suyas y es en ellas - Viviana y Roxana - en quien Mayra se apoya en estos tristísimos momentos. Tal y como nos ha contado la inolvidable presentadora del "Un, dos, tres", las hijas de su marido se encuentran en Buenos Aires en estos momentos y no podrán venir a darle su último adiós.



Un duro golpe para la comunicadora, que tenía en su marido al pilar fundamental de su vida. Juntos desde hace casi medio siglo, Mayra ha confesado en más de una ocasión lo importante que fue Alberto para que ella afrontara con fuerza y ánimos el cáncer de lengua que sufrió en el año 2009 y el de garganta que padeció en 2012 de los que, afortundamente, se recuperaba poco después. Fruto de sus importantes problemas de salud, el actor sufría una depresión de la que conseguía recuperarse con el apoyo de la presentadora, que hoy vive su día más difícil.



Desde Chance, mandamos muchísimo ánimo a Mayra, que hoy da un doloroso adiós a Alberto Berco, el único y gran amor de su vida.