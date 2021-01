España.- Sánchez defiende la Constitución frente al "populismo reaccionario" que llevó al asalto al Capitolio de EEUU

18/01/2021 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviente ante la Conferencia de Embajadores ESPAÑA EUROPA MADRID POLÍTICA POOL MONCLOA/BORJA PUIG DE LA BELLACASA Y FERNANDO



Dice que la democracia está siendo atacada por un enemigo nuevo que difunde la mentira desde las redes



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este lunes que si algo ha puesto de manifiesto el asalto del Capitolio en Estados Unidos ha sido la necesidad de defender la democracia frente al populismo y en el caso de España de cumplir la Constitución "a todas horas" y "no por partes y a ratos".



Durante su intervención en la Conferencia de Embajadores, el presidente se ha referido al "inaudito asalto al Capitolio", que ha tildado de "icono mundial de la democracia", subrayando que todos los demócratas se han sentido "atacados".



En su opinión, aunque impactantes, las imágenes "no son inesperadas porque ilustran cómo acaba el populismo reaccionario" y confirman el principio universal, válido para Estados Unidos y cualquier otro lugar del mundo, de que "no hay democracia sin instituciones democráticas, respeto al Estado social y de Derecho y las leyes democráticas".



En el caso de España, ha defendido que lo sucedido en Estados Unidos debe reforzar el "apego a la Constitución e incitar a "cumplirla de palabra y de obra de principio a fin a todas horas, no por partes y a ratos, sino a todas horas".



Sánchez ha defendido que "la democracia es una planta que no brota por sí sola, que no crece sin protección y cuidados" y en la actualidad está siendo atacada "por un enemigo nuevo y muy peligroso, que utiliza y difunde la mentira a gran escala, sirviéndose de las redes sociales".



Frente a estos "nuevos riesgos y amenazas" a los que se expone la democracia, "los demócratas tenemos que cuidarla y protegerla hoy más que nunca".



Así las cosas, Sánchez ha ofrecido su "firme apoyo" a la nueva Administración de Joe Biden y Kamala Harris, que tomarán posesión este miércoles, con la que ha indicado que el Gobierno espera poder trabajar "en el refuerzo en un sistema de gobernanza global que tien que ser más justo, sostenible e inclusivo".



Aunque España es "una democracia joven", ha señalado Sánchez, "en su breve recorrido es ya ejemplo" en aspectos como la igualdad entre hombres y mujeres, derechos de LGTBI o derechos sociales y civiles y además es "testimonio de una transición ejemplar de la dictadura a la democracia".



Así las cosas, el presidente del Gobierno ha dado la bienvenida a los planes de Biden de celebrar "una cumbre de las democracias para abordar los desafíos que las amenazan".



El Ejecutivo, ha añadido, "quiere contribuir activamente al éxito de esta cita porque defender el orden internacional abierto frente a los que propugnan modelos cerrados, autoritarios y con una franca regresión democracia es una gran prioridad estratégica para todas las democracias del mundo".