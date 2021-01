España apuesta por un certificado de vacunación para facilitar la movilidad

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, interviene durante una reunión del consejo ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo (OMT), celebrada este lunes en el Palacio de El Pardo de Madrid. Maroto ha expresado el apoyo de España al certificado de vacunación a nivel europeo que está estudiando la UE como medida para reactivar el turismo. EFE/Ballesteros Pool

Madrid, 18 ene (EFE).- El secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, ha apostado este lunes por establecer un certificado de vacunación armonizado, "no como requisito para poder viajar, sino como un documento que pueda facilitar la libertad de movimientos de quienes demuestren estar vacunados correctamente".

Así lo ha señalado Valdés ante el Comité de Crisis Mundial del Turismo de la Organización Mundial del Turismo (OMT), que se reúne hoy en Madrid por séptima vez desde su creación en marzo pasado, y en vísperas del 113 Consejo Ejecutivo de la OMT, que tendrá lugar mañana.

Valdés ha manifestado el apoyo de España a los trabajos que se están desarrollando en el ámbito europeo e internacional para que la vacunación facilite el flujo de personas e impulse los viajes en 2021.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ya se había pronunciado en la misma línea esta mañana en un desayuno informativo organizado por elEconomista, al indicar que el Gobierno trabaja, en el marco de la OCDE, en un certificado común de vacunación que permita la recuperación de la movilidad internacional y el turismo de una manera segura.

No obstante, Valdés ha advertido, en su intervención ante el comité de crisis, de que la vacunación "no puede producir efectos discriminatorios en los flujos de visitantes ni en la capacidad de acogida de los destinos, por lo que hay que impulsar igualmente iniciativas internacionales que la garanticen a todos los habitantes del mundo, sin importar su lugar de residencia".

Asimismo, ha instado a avanzar en una "respuesta internacional lo más coordinada y coherente posible" que permita "reactivar la movilidad de manera segura", mientras avanza en varias regiones del mundo la campaña de vacunación.

2021 "tiene que ser el año en que iniciemos la recuperación del turismo", precisamente con las esperanzas puestas en el proceso de vacunación, ha agregado Valdés, que representa al Gobierno español en la reunión del comité de crisis, que reúne a los miembros de la OMT y a los principales representantes privados del sector.

COMPROMISO CON TESTAR EN ORIGEN

Valdés ha recordado que el Gobierno español "sigue firmemente comprometido con la propuesta de testar a los pasajeros en origen, antes de que emprendan su viaje, como fórmula alternativa a las cuarentenas".

El secretario de Estado se ha mostrado convencido de que "pronto habrá medios menos invasivos y costosos para testar a los pasajeros con la misma fiabilidad y sensibilidad que una prueba PCR" y ha pedido tener en cuenta que, aunque la vacunación se ha iniciado ya en la Unión Europea y otras regiones del mundo, "aún habrá que convivir con el virus los próximos meses".

Los jefes de las delegaciones participantes en el Consejo Ejecutivo de la OMT serán recibidos esta tarde por los Reyes en el Palacio Real de El Pardo, en un acto en el que participará también Maroto, ha informado el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en un comunicado.

La titular de Industria ha destacado que, para todos los miembros del Consejo Ejecutivo, esta recepción tiene "un gran valor simbólico por el apoyo de la Casa Real al sector turístico en un momento especialmente crítico por el impacto negativo de la pandemia".

Maroto participará mañana, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Consejo Ejecutivo que debe proponer un candidato a la Secretaría General de la OMT para el periodo 2022-2025.