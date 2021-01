El fujimorismo cierra filas sobre el indulto al expresidente Alberto Fujimori

Fotografía de archivo de Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular. EFE/Ernesto Arias/Archivo

Lima, 18 ene (EFE).- La cúpula del partido Fuerza Popular apoyó este lunes el anuncio que hizo su líder, Keiko Fujimori, de que indultará a su padre, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), si gana las elecciones generales de este año en Perú.

El respaldo de la organización fue expresado por el secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, quien aseguró que Keiko tiene todo el respaldo de su organización política.

Keiko Fujimori aseguró este domingo que anunciaba "abiertamente" que, si es elegida presidenta, indultará a su padre, quien cumple una condena de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad.

VÍNCULO RETOMADO

Gallarreta aseguró en la emisora RPP Noticias que su partido siempre ha buscado que el exmandatario, al que consideran inocente de las acusaciones en su contra, abandone la prisión mediante una decisión del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional, pero dijo que "estos esfuerzos han quedado en nada".

"Lo que (Keiko) ha señalado, para que quede absolutamente transparente, es que en este caso si ella recibe el respaldo de la población tomará la decisión de darle un indulto al presidente Fujimori, con el cual coincidimos todos en el partido", enfatizó.

Galarreta también confirmó que el vínculo entre Keiko y su padre se ha retomado tras haber tenido discrepancias en los últimos años, y sostuvo que "hoy día el acercamiento es muy familiar".

"Él la aconseja, claro, no a cada rato; por lo menos, ella recibe algunos consejos y el respaldo del presidente Fujimori", acotó.

LÍDER DEL ANTI-VOTO

Keiko Fujimori hizo el anuncio sobre la situación de su padre después de que se publicara una encuesta que señala que lidera, junto con el expresidente Ollanta Humala, la lista de candidatos que reciben más rechazo del electorado.

El sondeo, realizado por la empresa privada Ipsos y publicado en el diario El Comercio, señaló que un 71 % de los peruanos "definitivamente no votaría" por Fujimori, mientras que el 73 % tampoco lo haría por Humala.

Sin embargo, en la intención de voto hacia los comicios que se celebrarán este 11 de abril, Keiko aparece en segundo lugar, con 8 % de preferencias, tras el exalcalde y exfutbolista George Forsyth, quien tiene un 17 % de apoyo.

RECHAZO "NATURAL"

Galarreta, quien es jefe de campaña de Fuerza Popular, consideró que es "natural" que Keiko aparezca como una de las líderes del "anti-voto" en su país, aunque lo atribuyó a las "prisiones injustas" que, a su parecer, ha sufrido en los últimos años.

Keiko Fujimori ha cumplido en dos ocasiones prisión preventiva mientras la Fiscalía la investiga, junto con su partido, por la presunta financiación con dinero ilícito de sus campañas presidenciales de 2011 y 2016, en las que aparentemente recibió dinero de la empresa brasileña Odebrecht.

En ese sentido, el dirigente de Fuerza Popular consideró que estas medidas judiciales "venden imagen negativa" de su candidata, aunque también admitió que hubo "errores cometidos" durante su actividad política que motivaron esta posición de los votantes.

Keiko señaló este domingo, en el programa televisivo Cuarto Poder, que "es verdad que Fuerza Popular cayó en el círculo vicioso de la confrontación y eso impidió que se pudieran hacer muchas más cosas de lo que se tenía planificado".

"Eso lo reconozco y fue un error, pero creo que uno aprende también de esos errores. Creo que hay muchas cosas que se pudieron hacer mejor y eso lo lamento", sostuvo.

CRÍTICAS A PROPUESTA

Sin embargo, el anuncio del eventual indulto de Alberto Fujimori generó de inmediato la reacción de políticos como el exministro Jorge Nieto, portavoz del partido Victoria Nacional, que lidera Forsyth, quien aseguró que Keiko "no ha aprendido nada".

"No vamos a tener una emperatriz ni una reina", enfatizó tras recordar que él renunció al cargo de ministro de Defensa después de que Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) indultara a Fujimori el 24 de diciembre de 2017, en una medida que generó una crisis política en el país y luego fue revertida por el Poder Judicial.

Nieto también rechazó que Keiko haya afirmado que a Forsyth, de 38 años, le falta experiencia política y dijo que "es un candidato joven pero tiene dos virtudes: escucha y aprende", además de que está acompañado por gente "experta y con experiencia".

Al respecto, Galarreta dijo que le llama "la atención" el comentario de Nieto porque, según agregó, "Keiko ha tenido un comentario muy prudente con el señor Forsyth, que es un joven entusiasta y que le falta experiencia, nada más".

"Además, lo dice a todo el mundo", concluyó.