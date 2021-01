El argentino Carlos Bustos asume el "enorme desafío" de ascender al Alianza Lima

En la imagen un registro del técnico argentino Carlos Bustos, quien asumió como nuevo entrenador del club peruano de fútbol Alianza Lima. EFE/Alex Cruz/Archivo

Lima, 18 ene (EFE).- El técnico argentino Carlos Bustos, flamante nuevo entrenador de Alianza Lima, aseguró este lunes que llegar al banquillo blanquiazul "es un desafío enorme" y auguró un "año difícil" en la segunda división de Perú, por lo que prometió "un compromiso total" para lograr el ascenso en esta temporada.

"Nosotros venimos a por la gloria para conseguir el ascenso. Es una gran oportunidad. Sabemos donde llegamos. Sabemos la exigencia y no hay margen. Hay que prepararse y trabajar duro para conseguir ese objetivo", afirmó Bustos en su presentación oficial como técnico de Alianza.

"Nos espera un año difícil y duro donde tocará adaptarse permanentemente a las canchas donde vamos a jugar, pero con la confianza de que haremos un gran año", añadió.

El argentino aseveró que "por supuesto que es posible el ascenso" en su primer año en el banquillo de Alianza pese a que la mayoría de los futbolistas más experimentados se han marchado y la plantilla que tendrá al mando estará compuesta en su mayoría por futbolistas jóvenes.

"Tenemos dos meses y medio para planificar el equipo y llegar bien al comienzo del torneo. En ese sentido, vamos a estar bien. No veo inconveniente en que sea un plantel nuevo. Solo faltan algunas incorporaciones que ojalá vengan prontamente", apuntó.

En los planes de Bustos está contratar jugadores extranjeros, al menos cuatro que son los que en principio permitirá el reglamento de la segunda división peruana.

Para conseguir el ascenso, Bustos consideró clave que su equipo pueda "trabajar con tranquilidad, ir paso a paso y tener un control de la ansiedad importante".

"Tenemos que ir con calma y planificando lo que vaya tocando en el calendario y con la tranquilidad necesaria de que hay que manejar esa ansiedad", añadió.

Sobre las críticas a su fichaje por Alianza Lima por no ser una figurada ligada históricamente con el club, Bustos admitió que no tiene un pasado ligado al equipo del distrito limeño de La Victoria, pero manifestó su seguridad en que si será una figura reconocida del club si logra el ascenso a final de año.

"Tenemos la posibilidad de estar en una partecita de la historia de Alianza", recordó Bustos, que dirigirá por cuarto año consecutivo en el fútbol peruano tras haber pasado por los banquillos de San Martín y Melgar.

Antes pasó por México, donde ya logró el ascenso a la primera división mexicana del Dorados de Sinaloa en 2015.

"Toda la experiencia que uno tiene sirve para manejar los diferentes momentos que enfrentaremos. La Liga 2 de Perú la considero muy difícil y competitiva donde, a diferencia de la Liga 1, todos los equipos se conforman con la expectativa del ascenso, y no hay margen", indicó.

Respecto a los casos de indisciplina de jugadores que se vivieron en la pasada temporada del descenso, Bustos advirtió que "la disciplina será un punto clave".

"Precisamente es algo en lo que debe mejorar el fútbol peruano. Por más que un jugador tenga la capacidad y calidad de ser importante en la cancha, no puede abandonar su profesionalismo. Vamos a tratar de ser rigurosos en ese sentido", concluyó.