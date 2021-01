EEUU.- Un asesor de Biden pide la liberación "inmediata" de Navalni y la "rendición de cuentas" de quienes le detuvieron

17/01/2021 Detención del activista político ruso Alexei Navalni en el aeropuerto de Moscú POLITICA EUROPA RUSIA SIMPATIZANTES DE NAVALNI



Un miembro del próximo equipo del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido este domingo la liberación "inmediata" del líder opositor ruso Alexei Navalni, detenido a su llegada al aeropuerto de Moscú, además de exigir la "rendición de cuentas" de los responsables de este "escandaloso ataque".



"El señor Navalny debe ser liberado de inmediato y los autores del escandaloso ataque a su vida deben rendir cuentas", ha dicho el que será próximo asesor de Seguridad Nacional en la Administración Biden, Jake Sullivan, en caso de que el Senado aprueba su nominación.



"Los ataques del Kremlin contra el señor Navalny no son solo una violación de los Derechos Humanos, sino una afrenta al pueblo ruso que quiere que se escuche su voz", ha expresado Sullivan a través de su cuenta de Twitter.



Navalni fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Moscú-Sheremetievo, donde aterrizó este domingo en un vuelo procedente de Alemania, país en el que se ha recuperado del envenenamiento sufrido el año pasado y del que acusa a las autoridades rusas.



"Agentes de la Policía de fronteras se han llevado a Alexei sin dar ningún motivo. No permitieron a su abogado ir con él", explicó la portavoz de Navalni, Kira Yarmish, a través de su cuenta en Twitter. "Desconocemos cómo está Alexei, en qué estado se encuentra o dónde está", ha añadido.



Más tarde, el Servicio Penitenciario Federal de Rusia (FSIN) informó de que Navalni fue detenido porque "tiene pendiente una sentencia condicional y desde el 29 de diciembre de 2020 está en búsqueda por numerosas infracciones del período de prueba", según recoge la agencia de noticias rusa Sputnik. Navalni permanecerá bajo custodia a la espera de lo que dictamine un tribunal, ha añadido el FSIN.



Las declaraciones de Sullivan se dan a pocos días de la toma de posesión de Biden, de quien se espera aumente las presiones contra Rusia, después de que el propio presidente electo asegurara en una declaración emitida con motivo del envenenamiento de Navalni que trabajaría para responsabilizar "al régimen" del presidente, Vladimir Putin, "por sus crímenes".



"El modo de ataque no deja ninguna duda sobre dónde reside la responsabilidad: el Estado ruso. (...). Es la marca de un régimen ruso que es tan paranoico que no está dispuesto a tolerar ninguna crítica o disensión", acusó Biden.



"El Kremlin piensa que puede actuar con impunidad. Donald Trump se ha negado a confrontar a Putin, llamándolo una 'persona excelente'. (...) Todavía tiene que condenar el ataque al señor Navalni. Su silencio es complicidad", aseveró.