EEUU.- Trump prepara una nueva batería de indultos para su último día como presidente, según medios

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ultima una nueva batería de hasta cien indultos que anunciará el martes, su último día completo como mandatario, según fuentes citadas por varios medios y que recogen los detalles de una reunión celebrada el domingo en la Casa Blanca.



Trump, que ya ha emitido perdones contra varias personas de su entorno en estos últimos meses, pensaba espaciar sus últimos indultos, pero el asalto al Capitolio del 6 de enero trastocó sus planes y ahora prevé un único lote que se hará público en principio el martes, informa CNN.



Las fuentes consultadas por esta cadena no prevén que figure en el listado el propio Trump, que ha deslizado en varias ocasiones la posibilidad de amnistiarse a sí mismo por prevención. El debate sobre el autoindulto ha vuelto a estar de actualidad tras el asalto al Congreso, que ya le ha valido al presidente el inicio de su segundo juicio político o 'impeachment' por "incitación a la insurrección".



Sus asesores creen que Trump no dará este paso e incluso se lo habrían desaconsejado ante la posibilidad de que parezca culpable. Asimismo, varias personas le habrían exhortado a dejar fuera de los últimos indultos a personas que participaron en el asalto al Capitolio durante la sesión para certificar los resultados de las elecciones de noviembre.



Trump encara la recta final de su mandato, ya que el miércoles tomará posesión el vencedor de dichos comicios, el demócrata Joe Biden. El actual presidente, que ha denunciado de forma reiterada --y sin pruebas-- fraude electoral, no asistirá a la investidura de su sucesor.