Ecuador ante la creciente presión hospitalaria pero sin segunda ola de contagios

Enfermeros esperan pacientes en una carpa para triage en el Hospital IESS del Sur, que concentra gran cantidad de pacientes con síntomas relacionados a la covid-19 hoy, en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome

Quito, 18 ene (EFE).- Ecuador vive en las últimas semanas una creciente presión hospitalaria y también un incremento de fallecimientos que, sin embargo, no parecen reflejar una segunda ola de contagios, y podrían deberse aún al efecto Navidad.

Un análisis realizado por Efe de los datos oficiales refleja que en los últimos tres meses el índice promedio de contagios se eleva a unos 865 diarios, con una oscilación diaria altamente variable con altibajos como los del último sábado (3.942 en 24 horas) o los del 22 de diciembre (apenas 35).

En cualquier caso, la curva de contagios en la línea de tiempo muestra una progresión claramente ascendente, pero por ahora contenida.

¿EFECTO "NAVIDAD"?

El análisis gráfico de las tres provincias con mayor incidencia y de sus capitales, Pichincha (Quito), Guayas (Guayaquil) y Manabí (Manta), refleja con claridad un aumento de los contagios desde finales de diciembre, período en el que las autoridades decretaron un estado de emergencia con motivo de las fiestas, que luego fue abolido por la justicia.

Desde el 1 de enero y hasta este domingo en el país se han constatado 18.970 contagios (83 % más que en la segunda quincena de diciembre).

De ellos, 5.665 corresponden a Pichincha, donde el crecimiento entre la última quincena de diciembre y la primera de enero ha sido del 79,2 %.

En Guayas, se registran en el mismo período 2.586, un incremento de más del doble, y en Manabí 1.377, un 53,1 % más.

Entre esas tres concentran casi exactamente la mitad de los contagios del país desde principios de año, repartiéndose el resto entre las otras 21 provincias.

El pasado viernes el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, descartó que en su país se hayan registrado olas pandémicas como las que tienen lugar en varios países europeos, y situó la ocupación promedio en UCI del país en el 86 %.

"No ha habido olas, eso es lo que está sucediendo en Europa, algo que sube incontroladamente y satura las capacidades de hospitalización y de unidades de cuidados intensivos (UCI)", manifestó el titular sanitario.

Pero explicó que, de tanto en tanto, se producen repuntes como en marzo y abril en Guayas, o en junio y julio en varias provincias.

En ese sentido, recalcó que si bien las aglomeraciones de Navidad "han provocado un aumento", lo que sucede en el último mes es "mucho menor a lo que ocurrió en junio y julio".

OCUPACIÓN HOSPITALES

Consultado por Efe, Francisco Mora, coordinador institucional de vigilancia epidemiológica e infectología en el Hospital IESS Quito Sur, confirmó un mayor número de ingresos en su centro médico.

"A lo largo de esta y la anterior semana, el flujo de pacientes ha ido aumentando en el área de emergencia", dijo el funcionario.

En ese hospital están "sobre los 40 puestos en la UCI dentro del grupo 'entubados', y en hospitalización superando 240 pacientes y en lista de espera 40 pacientes".

El pico que se está dando genera una tendencia, y se está viviendo un gran incremento de pacientes a nivel hospitalario, insistió.

"Durante la pandemia y a fines del año, nunca se disminuyó la emergencia de 100 pacientes. Ahora estamos con una media de 150 a 160 pacientes día", agregó.

Lo que ha cambiado -acotó- es el tipo de paciente: "Ya no es el típico leve que se monitoriza y puede ir a casa, ahora el paciente necesita de oxígeno y requerimiento de hospitalización".

En su informe epidemiológico de este lunes, el municipio de Guayaquil reconoció una tendencia alcista pero "contenida".

El doctor Carlos Salvador, director municipal de Salud del municipio, destacó que "se ha duplicado la mortalidad".

"Estamos bastante preocupados por la mortalidad, se ha duplicado la mortalidad, en la semana antepasada llegamos a siete pacientes fallecidos diariamente de covid, la semana pasada subió a 14", manifestó.

La ciudad, que entre marzo y abril de 2020 fue el epicentro de la pandemia en Ecuador, ha incrementado en los últimos días la capacidad hospitalaria para hacer frente a un mayor número de ingresos.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Carlos Farhat, epidemiólogo del municipio, mencionó en la misma rueda de prensa sobre la tasa de ocupación hospitalaria que el sistema público de la Seguridad Social (IESS) tenía una ocupación de casi el 98 % de camas UCI, y los demás hospitales por encima del 95 %.

"La duplicación de pacientes fallecidos es a causa de la gran ocupación de las camas UCI", corroboró.

Este municipio ya ha anunciado que tomará medidas para intervenir los sectores con mayor contagio: Mapasingue y Fertisa, donde se van a intensificar los controles de seguridad, campañas de desinfección y control.

Ecuador, donde el número acumulados de contagiados ascendía hoy a 231.644 y el de fallecidos a 14.322, recibirá el miércoles las primeras vacunas de un lote de 86.000 compradas a la firma Pfizer, e iniciará el proceso de vacunación de personas mayores y en primera línea, inmediatamente.