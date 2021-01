Cultura.- 'Adú', favorita para los Premios Goya con 13 nominaciones

18/01/2021 Dani Rovira y Ana Belén durante la lectura de los Premios Goya 2021, en Madrid (España), a 18 de enero de 2021. CULTURA José Oliva - Europa Press



'Adú, la película dirigida por Salvador Calvo, será la favorita de la próxima gala de los Premios Goya al haber recibido 13 nominaciones, incluida la de mejor película, tal y como ha anunciado la organización este lunes 18 de enero en la sede de la Academia de Cine.



Además de 'Adú', las siguientes películas que más nominaciones acaparan son 'Las niñas, de Pilar Palomero, y 'Akelarre', de Pablo Agüero, ambas con nueve. Asimismo, 'La boda de Rosa', la cinta de Icíar Bollaín protagonizada por Candela Peña, ha logrado ocho nominaciones.



Con seis nominaciones está 'Black beach', de Esteban Crespo, mientras que 'Ane', de David Pérez Sañudo, y 'Sentimental', de Cesc Gay, han alcanzado las cinco nominaciones.



Por su parte, 'Historias lamentables', de Javier Fesser; 'No matarás', de David Victori; 'El inconveniente', de Bernabé Rico; 'Los Europeos', de Víctor García León; y 'Explota Explota', de Nacho Álvarez, han llegado a las tres nominaciones.



A mejor película optarán 'Las niñas', 'Adú', 'La boda de Rosa', 'Ane' y 'Sentimental'.



Al Goya a la mejor dirección han sido nominados Salvador Calvo, por 'Adú'; Juanma Bajo Ulloa, por 'Baby'; Iciar Bollaín, por 'La boda de rosa'; e Isabel Coixet, por 'Nieva en Benidorm'.



En la categoría mejor actor protagonista están nominados Mario Casas, por 'No matarás'; Javier Cámara, por 'Sentimental'; Ernesto Alterio, por 'Un mundo normal'; y David Verdaguer, por 'Uno para todos'.



Asimismo, a mejor actriz protagonista optarán Amaia Aberasturi, por 'Akelarre'; Patricia López Arnaiz, por 'Ane'; Kiti Mánver, por 'El inconveniente'; y Candela Peña, por 'La boda de rosa'.



En esta edición han sido nominadas a mejor película europea 'El oficial y el espía', de Roman Polanski; 'Falling', de Viggo Mortensen; 'El padre', de Florian Zeller; y 'Corpus Christi', de Jan Komasa.



Sin embargo, la película 'Padre no hay más que uno 2', de Santiago Segura, no ha obtenido ninguna nominación, a pesar de ser la película española que más ha recaudado este año.



UNOS PREMIOS "SOBRIOS Y RESPONSABLES" POR EL COVID-19



El presidente de la Academia, Mariano Barroso, ha adelantado que la gala "se va a celebrar si nada lo impide" y ha adelantado unos premios sobrios y "responsables". "Pido comprensión y complicidad de todos para que sean únicos e inolvidables: debemos ser ejemplo de responsabilidad", ha apuntado.



La Academia de Cine, según ha indicado Barroso, ha desautorizado expresamente cualquier fiesta relacionada con los galardones, tanto antes como después de la gala, debido a la situación por el Covid-19.



Barroso ha insistido en que la celebración de los Goya deben hacerla "de una forma distinta y de una forma responsable" y que la pandemia ha obligado a no celebrar la tradicional fiesta de los nominadas.



A la gala de los galardones, presentada por Antonio Banderas y María Casado, sólo asistirán los nominados y los encargados de entregar los premios. "Vamos a reducir al mínimo el riesgo, es nuestra obligación", ha sentenciado el presidente de la institución.



Todos los asistentes a la gala (nominados y equipo de producción) se harán, según ha apuntado Barroso, una prueba PCR los días previos al evento.



REGRESO DE ROVIRA TRAS SU RECUPERACIÓN



Rovira --Goya al Mejor Actor Revelación por 'Ocho apellidos vascos' y presentador de tres ediciones de los Premios Goya-- ha sido el encargado de dar a conocer los nominados, en su regreso tras el anuncio de cáncer el pasado mes de marzo y posterior recuperación.



El actor ha estado acompañado en el anuncio, además de por Ana Belén (Goya de Honor 2017), por el presidente de la Academia, Mariano Barroso, y el notario Federico Garayalde Niño.



En total se han anunciado los nominados a las 28 categorías de la 35 edición de los Premios Goya. La gala, que se celebrará el 6 de marzo en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga, será dirigida y presentada por Antonio Banderas y María Casado.